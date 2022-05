Guendalina Tavassi in difficoltà dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi: “Vomito”

L’Isola dei Famosi: la naufraga fa una rivelazione choc dopo il suo abbandono

Lunedì scorso Guendalina Tavassi ha deciso di ritirarsi dal reality show di Ilary Blasi per risolvere alcuni problemi a casa. Subito dopo aver lasciato la Playa Reunida è tornata in possesso del suo profilo instagram, dove ha iniziato praticamente subito a pubblicare foto e video. In questa occasione ha anche rivelato di aver avuto un piccolo problema. Di cosa si tratta? L’ex naufraga non ha fatto mistero di aver mangiato tantissimo appena ha potuto, ma siccome non è più abituata (per oltre due mesi è stata quasi a digiuno) ha vomitato tutto:

“Per ora ho solo mangiato e vomitato però va bene così, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa…”

Guendalina Tavassi svela di aver avuto un problema in hotel: “Sul letto ci sono animali”

Successivamente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha anche rivelato ai suoi tantissimi follower di aver avuto anche un altro problemino in hotel. Difatti la donna, il cui ritiro ha gettato nello sconforto il fratello Edoardo Tavassi, ha dichiarato di aver trovato pure qualche animale nel letto dell’hotel: “Il letto è fantastico pure se ci stanno gli animali, ma non fa niente…” L’ex concorrente comunque non ha fatto mistero di non vedere l’ora di partire e riabbracciare i suoi figli: “Sono emozionatissima…” Si segnala che proprio poco fa la donna è arrivata a Roma.

Isola, l’ex naufraga ringrazia tutti i fan per il grande affetto ricevuto: “Messaggi bellissimi”

Guendalina Tavassi ha poi concluso questo suo lungo intervento su instagram ringraziando tutti i suoi fan per il grande affetto ricevuto in questo periodo, visto che il loro sostegno non l’hanno mai fatto mancare:

“Grazie a tutti per i messaggi bellissimi, grazie per il sostegno, grazie veramente di cuore…”

L’ex concorrente non ha poi nascosto che in quest’ultimo periodo non è stata proprio benissimo, cogliendo l’occasione per promettere ai suoi tanti fan che presto farà una lunga chiacchierata con loro: “E’ stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo…” Venerdì sera sarà in studio proprio per parlare di questa esperienza e per sostenere il fratello ancora in gioco.