Ida Platano, pesante ammissione di Riccardo: “Non sono più innamorato”

Lo storico cavaliere del trono over si sfoga: “Ecco perchè volevo solo essere apprezzato”

Ci sono state ancora incomprensioni tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nel continuo di puntata del dating show pomeridiano di Canale 5 andato in onda oggi. Il cavaliere del trono over quando la conduttrice l’ha invitato a fare chiarezza su ciò che prova nei confronti della sua ex, non ha trattenuto le lacrime e ha confessato:

“Per me non è indifferente e mai lo sarà. Non ho mai chiesto a nessuno di sposarmi e bisognerebbe dare valore, volevo solo essere apprezzato per quello“.

Gianni Sperti fa un rimprovero a Riccardo Guarnieri: “Hai detto una frase orribile”

Al centro dello studio oggi a Uomini e Donne ci sono stati ancora Ida Platano e il suo ex. Gianni Sperti ha rimproverato il cavaliere per ciò che ha detto alla dama: “Che cosa sei uscito a fare, non ha senso. Quella frase non sei una novità è orribile“. Il protagonista del trono over è rimasto fermo nella sua posizione: “Ognuno per la sua strada”, dopodichè ha ammesso: “Non sono più innamorato come ero prima. Non ce la faccio. Preferisco chiudermi di nuovo e andare avanti”. L’opinionista ha detto nuovamente la sua: “Lei arriva a cena e se ne frega delle conseguenze perchè è talmente forte il sentimento, è giusto avere paura, quando dici non proverò nella vita un amore così grande ci mandi tutti in confusione compresa lei, cerca di fare pace con il tuo cuore, è la il problema”. Il cavaliere ha ribadito: “Non sono più innamorato come prima ho detto, non mi è indifferente, vorrei essere apprezzato, ti sta bene? Sennò pazienza”.

Intanto è intervenuta anche Tina Cipollari, dato che ha attaccato Riccardo Guarnieri dicendogli: “Se esplodi in un pianto dai un messaggio, non sai neanche tu cosa stai cercando dalla vita, certamente non cerchi l’amore e soprattutto non vuoi stare con questa donna”. Poi l’opinionista si è rivolta alla dama: “Tu ancora abbocchi, te lo dissi all’epoca”.

Ida Platano scatena l’ira del suo ex: “Ha dei problemi seri, dici delle cose surreali”

Sempre oggi il cavaliere ha continuato a discutere con la sua ex dicendole: “Il tuo pensiero è lontanissimo dal mio, non ce la facciamo proprio, l’ho voluta mettere davanti alla realtà, non è un bacio che risolve tutto, non si può andare avanti così, dove ti vuoi aggrappare? Pensi davvero di essere al di sopra di tutto? Io sto serenissimo”. La replica della parrucchiera non si è fatta attendere: “Ha dei problemi seri, deve andare in qualche posto, dici delle cose surreali“, scatenando l’ira del suo ex: “Mi hai rotto le scatole”. Successivamente Gianni Sperti ha fatto notare un dettaglio, visto che riferendosi al protagonista del trono over che di recente è stato mandato a quel paese ha affermato: “Si sta mangiando le labbra, se le morde”.