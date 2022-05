Ida Platano prende le difese di Riccardo Guarnieri: “Chiaro sin dall’inizio”

Lo storico cavaliere sulla sua ex chiarisce: “E’ una storia chiusa prima che tornassi”

Anche Alessandro Vicinanza è arrivato a sostenere che Riccardo Guarnieri sia tornato nel dating show condotto da Maria De Filippi per la sua ex. Lo storico cavaliere dopo aver ribadito più di una volta che lui e l’hair stylist non si sono sentiti affatto ha affermato: “Sono infastidito, a dare spiegazioni a delle persone…non ho capito per quale motivo, è una storia chiusa prima che io tornassi“. Intanto Ida Platano ha difeso il suo ex: “E’ stato chiaro sin dall’inizio, mi ha detto non sono venuto per te”.

Alessandro Vicinanza fa perdere la pazienza a Riccardo Guarnieri: “Ti metti sempre in mezzo!”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, il cavaliere Marco ha fatto sapere come procede tra lui e la ex di Riccardo Guarnieri: “Abbiamo parlato molto, una persona simpatica solare e allegra”. La risposta della storica dama è stata: “Ci siamo sentiti poco, ho piacere a conoscerlo”. Successivamente non appena l’ex dell’hair stylist ha mandato via una donna venuta per lui, Tina Cipollari l’ha provocato: “Un’altra dimostrazione che non cerca nessuno”. Il 42enne sul rapporto con la sua ex ha sottolineato: “Non ci siamo mai sentiti fuori, fa passare un messaggio diverso”, scatenando l’ira dell’opinionista: “Non sono una che va a plagiare le menti delle persone, il pubblico non è stupido, fingi di essere stupido, molta gente la pensa come me”. Alessandro Vicinanza dopo non aver nascosto di non aver gradito una battuta fatta dallo storico cavaliere, ha sostenuto che è arrivato di corsa nel programma per la sua ex. La replica non si è fatta attendere: “Potevo tornare anche prima, non sono venuto correndo”. L’ex flirt di Ida Platano ha rincarato la dose: “Ti trovo meschino”. Il cavaliere originario di Taranto si è giustificato: “Cosa dovrei fare? Ti metti sempre in mezzo, se poi dico la mia, stai sempre a parlare di me e di lei”.

Ida Platano smentisce il suo ex flirt: “Quel bene che dici io non l’ho visto”

Tina Cipollari si è rivolta allo storico cavaliere: “Ci fai o ci sei, quando ti rivolgi a una donna che con te aveva investito tanto, le persone si identificano con i fatti”. E’ intervenuta la dama: “Abbiamo parlato, non ballo più con lui, non avrei ballato più perchè non è giusto. Alessandro quando è venuto a Brescia non è stato chiaro, erano giorni che eri con questo tiro e molla, non voleva più da tempo”. Quest’ultimo le ha chiesto delucidazioni: “A Pasqua ti ho fatto gli auguri, potevi dire grazie, non hai avuto una storia ti sono indifferente, però non vengo salutato, perchè?”. La dama che intanto si è sentita mancare di rispetto da Tina ha risposto: “Qua mi dici ti voglio bene, poi succede che arriva Pasqua e nessuno di voi scrive un messaggio, l’unico che mi ha chiamato per una telefonata è stato Armando, quel bene che dici io non l’ho visto, si deve dimostrare”.