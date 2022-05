Ida Platano non lo accetta: “Tina Cipollari mi ha mancato di rispetto”

Ida Platano si è sentita mancare di rispetto da Tina Cipollari: “Non lo accetto”

Tra le dame di Uomini e Donne che più stanno tenendo banco nelle ultime settimane c’è sicuramente quella di Brescia, che ha fatto sognare tutti i telespettatori con la sua storia con Riccardo Guarnieri. Nonostante lui sia un lontano ricordo, e con ogni probabilità non ci tornerebbe più assieme, la presenza nel parterre si fa sentire. Nel frattempo la dama si è risentita delle parole usate dall’opinionista Tina Cipollari (l’ha definita “donnetta”), e al settimanale ufficiale della trasmissione ha dichiarato quanto segue: “Mi ha mancato di rispetto e mi viene ancora il nervoso. Non lo accetto”.

La dama di Uomini e Donne viene difesa da Gemma Galgani: “Non deve perdere la sua serenità”

E mentre tutti l’attaccano, Ida Platano viene difesa dall’amica storica Gemma Galgani, che è sempre al suo fianco nei momenti difficili: “Non deve perdere la sua serenità” ha detto al settimanale Uomini e Donne Magazine, continuando col dire che Riccardo l’ha visto abbastanza distaccato, quando è rientrato in studio lasciando tutti a bocca aperta, e che se l’ha visto stuzzicarla un po’ non è di certo perché nutre un interesse nei suoi riguardi. D’altronde hanno provato più e più volte a stare insieme, ma senza mai un effettivo successo. Non sono fatti l’uno per l’altra e il pubblico se ne deve rendere conto, anche se lei, nella puntata di oggi ha svelato cosa prova per lui davvero.

Uomini e Donne, il desiderio di Ida è chiaro: “Voglio un altro figlio”

Per fare un figlio bisogna essere in due, e per crescerlo sarebbe meglio che la famiglia fosse unita e si volesse bene. La dama Ida parla chiaro: vuole avere un altro figlio, o almeno è così che si immagina nel prossimo futuro, ma il problema è che manca la materia prima. Tra cinque anni si vede al fianco di un uomo vero, lo desidera tanto e spera di riuscire a trovarlo in trasmissione. Vorrebbe un uomo che le rimanesse accanto contro ogni difficoltà e con cui possa vivere una bellissima storia d’amore. Non sa chi potrà mai essere, ma spera che possa rispettare le sue alte aspettative.