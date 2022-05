Ida Platano e Riccardo, ex dama stufa: “Sono un muto che parla ad un sordo”

Uomini e Donne, Barbara De Santi contro i due protagonisti: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due”

Quest’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi finirà domani pomeriggio con la scelta di Veronica Rimondi. Tuttavia c’è da segnalare che proprio in queste ultime puntate ampio spazio è stato dedicato ad Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali tra alti e bassi hanno cercato di riallacciare i rapporti, senza però successo. Sui due sono piovute critiche di tutti i tipi sui social, e non solo. E ad esprimere una sua opinione su instagram anche la popolare ex dama, la quale non ha fatto mistero di credere che tra loro non ci sia comunicazione:

“Secondo me Amplifon dovrebbe regalare degli apparecchi anche a questi due. Sono un muto che parla ad un sordo…”

Riccardo Guarnieri ed Ida nell’occhio del ciclone: i dubbi dell’ex dama

Successivamente Barbara De Santi ha anche colto la palla al balzo per condividere nelle sue storie su instagram una riflessione di una sua follower sulla dama di Uomini e Donne, che giorni fa è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin: “Condivido una giusta riflessione…” L’utente in questione ha fatto notare che la popolare parrucchiera dalla Toffanin ha parlato con grande entusiasmo della cena insieme al cavaliere tarantino, mentre pochi giorni dopo da Maria De Filippi ha detto peste e corna, arrivando addirittura ad avere quasi un crollo emotivo:

“Ma tutta la rabbia che è esplosa a UeD, addirittura tremava come una foglia, dove l’aveva messa quando chiacchierava con la cara Silvia?”

Ed in effetti sono stati tanti sui social ad essersi fatti la stessa domanda. Sarà successo qualcosa tra i due dopo quella famosa cena che ha fatto precipitare inesorabilmente la situazione?

Ida nel mirino dell’ex dama del dating show: “Lei proprio non capisce”

Barbara De Santi anche tempo fa ha espresso perplessità su instagram sulla popolare dama di Uomini e Donne, che oltre a frequentare Riccardo Guarnieri ha conosciuto vari altri cavalieri in questi anni, tra i quali Alessandro Vicinanza. E secondo l’ex protagonista del dating show la parrucchiera bresciana non capirebbe mai la situazione (o farebbe finta di non capire):

“Lei non capisce, è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri…”

La donna ha poi dichiarato sul social fotografico di essere ben contenta che in studio ci sia anche l’opinionista Tina Cipollari, la quale sarebbe l’unica invece ad aver inquadrato bene la dama: “Lei dice le cose come stanno!”