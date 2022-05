Verissimo, Ida Platano non si trattiene più: “Amo Riccardo Guarnieri, ma…”

Ida Platano torna a parlare del cavaliere di Uomini e Donne: “Lo amo immensamente”

Silvia Toffanin ha intervistato oggi a Verissimo la popolare dama del dating show di Maria De Filippi. E in questa circostanza ha parlato del suo difficile passato, di suo figlio e della sua storia tra alti e tanti bassi con Riccardo Guarnieri. Ovviamente la conduttrice non ha potuto esimersi dal chiederle cosa prova. E la dama, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito risposto di provare nei suoi confronti un sentimento vero e sincero mai provato prima: “Per lui non provo amore…Provo solo un amore immenso…”

Verissimo, la dama non lo nasconde: “Riccardo Guarnieri è molto orgoglioso”

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto a Ida Platano se pensa che anche il cavaliere provi lo stesso sentimento forte e sincero nei suoi confronti. E la donna, la quale ha frequentato per un breve periodo Marco Alabiso, ha subito riposto di credere di sì, anche se il cavaliere sarebbe un bel po’ troppo orgolioso per ammetterlo:

“Non ti so rispondere…Non lo so…E’ tanto orgoglioso, però io penso che lui sia innamorato di me…”

Sulla famosa cena l’ospite ha poi dichiarato che è andata bene e che hanno avuto modo di parlare di tantissime cose: “Ero emozionata…sembrava il nostro primo incontro…Ci siamo guardati tanto negli occhi…”

Riccardo Guarnieri, la dama lo rivela a Silvia Toffanin: “Non ho mai sofferto così tanto”

Ida Platano a Verissimo ha poi confessato di non aver mai sofferto così tanto in amore come è successo con il cavaliere di Uomini e Donne:

“Non avevo mai sofferto così tanto, nemmeno per il fallimento del mio matrimonio…Con Riccardo è stata una cosa diversa…Sentimento fortissimo…”

Si segnala che l’intervista è stata registrata prima delle ultime puntate del dating show andate in onda in questi giorni. E purtroppo al cospetto di Maria De Filippi i due hanno litigato furiosamente e hanno deciso di troncare nuovamente la loro relazione. Questa volta sarà definitiva la rottura? Oppure continuerà questo tira e molla che dura ormai da diversi anni? Per saperlo non resta che vedere come evolverà la situazione questa estate.