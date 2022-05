Il paradiso delle signore 7: Flora incinta di Umberto? Parla Roberto Farnesi

Anticipazioni prossima stagione della soap, Roberto Farnesi lancia l’ipotesi: “Flora incinta di Umberto? Perché no”

Si è conclusa venerdì 29 aprile la sesta stagione della soap di Rai1 (quarta in versione daily) ed ha avuto un clamoroso colpo di scena: Umberto ha seguito i suoi sentimenti lasciando Adelaide per Flora. Ma cosa succederà nella prossima stagione de Il paradiso delle signore in onda a settembre? L’attore Roberto Farnesi in una lunga intervista a DiPiùTv, innanzitutto ha confermato la sua presenza e poi ha lanciato una clamorosa anticipazioni sulle nuove puntate:

“Flora incinta di Umberto? Perché no. La scorsa stagione abbiamo scoperto che aveva un figlio di cui non si sapeva niente. Potrebbe farne un altro non mi stupirebbe. Negli anni ’60 si facevano molti figli, ora un po’ meno.”

Il paradiso delle signore spoiler puntate di settembre, l’attore “Mi auguro uno scontro tra Adelaide e Umberto”

Sempre durante l’intervista al noto settimanale l’attore si è sbilanciato anche su altre anticipazioni delle nuove puntate della soap e soprattutto sul rapporto tra Umberto e Adelaide. Tra i due cognati c’è sempre stato un rapporto molto complice e simbiotico, la contessa ha aiutato il commendatore a crescere i suoi figli e gli è sempre stato vicino anche quando lui ha avuto storie con altre donne come Margherita, Andreina e Flavia. Adesso il commendatore ha scelto Flora e la Sant’Erasmo è pronta a vendicarsi. L’attore ha anticipato:

“Adelaide la prenderà tutt’altro che bene. Non dimentichiamoci che anche lei ha creato rotture tra loro in passato. Mi auguro che da questo colpo di scena scaturisca uno scontro. Ci sta dopo quello che accade che Adelaide cerchi vendetta e sarà uno spunto interessante e divertente per la prossima stagione.”

Roberto Farnesi sul suo Umberto della soap dei record di Rai1: “Finalmente cede alla passione”

Infine l’attore toscano ha detto la sua anche sull’evoluzione del suo Umberto Guarnieri che ha spiazzato tutti con il colpo di scena finale, il personaggio è presente sin dalla prima stagione daily: “Finalmente cede alla passione. Siamo abituati a vederlo freddo, cinico, interessato solo agli affari. Invece ora si lascia andare, la sua imperturbabilità crolla. È interessante vedere un lato più umano di lui, una frattura nella sua corazza.”