Il paradiso delle signore 7, Roberto Farnesi: cosa succederà tra Umberto e Flora

Maggio 14, 2022

Anticipazioni prossima stagione della soap: Roberto Farnesi assicura tante novità

A settembre la soap record di ascolti di Rai1 tornerà in onda con le nuove puntate ed al centro delle trame ci sarà la nuova storia d’amore, scoccata improvvisamente con un colpo di scena finale, tra Umberto e Flora. Ma cosa succederà ai due personaggi impersonati rispettivamente da Roberto Farnesi e Lucrezia Massari nella prossima stagione? A fornire qualche spoiler ci ha pensato lo stesso attore toscano in una lunga intervista concessa a Nuovo Tv. Nel dettaglio l’attore che impersona l’affascinante e cinico commentatore ha rivelato:

“Il mio personaggio ha perso la testa per la giovanissima Ravasi. Sono scappati insieme per una fuga romantica, uno scossone alle trame della serie che ci voleva e prelude a tante novità.”

Il paradiso delle signore 7, l’attore toscano anticipa: “Uscirà il lato più fragile e umano di Guarnieri”

Il personaggio impersonato da Roberto Farnesi nella seguitissima soap di Rai1 durante l’ultima stagione ha subito un clamoroso cambiamento. L’uomo dopo essere rimasto vedovo della moglie Margherita ha avuto altre donne come Andreina e Flavia ma è sempre rimasto fedele alla cognata Adelaide. L’arrivo della Ravasi, invece, lo ha completamente stravolto e, dopo avere represso i suoi sentimenti per molto tempo, alla fine ha deciso di seguire il cuore e di lasciare Villa Guarnieri per vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con la giovane. E l’attore toscano, durante l’intervista, ha voluto descrivere meglio questo cambiamento del suo personaggio:

“Nel proseguo della serie verrà mostrato un lato più umano, fragile e passionale di Guarnieri.”

E non è finita qui perché nella prossima stagione si assisterà anche alla vendetta di Adelaide e forse anche alla gravidanza di Flora.

Anticipazioni 7^ stagione della soap di Rai1: Marco non ci sarà?

E se è certo che Umberto Guarnieri sarà anche ne Il paradiso delle signore 7 insieme ad Adelaide, Vittorio ed altri e, al contrario, Beatrice ha detto addio, non è chiaro invece cosa succederà ad altri personaggi del daily come Salvo, Anna, Stefania e Marco. L’attore che impersona quest’ultimo, tuttavia, Moisè Curia in una recente intervista ha glissato sull’addio.