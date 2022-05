Ilary Blasi, ex naufraga sgancia la bomba: “Sarebbe perfetta come porn*diva”

Ilona Staller senza freni sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi: “Perfetta come por*odiva”

La bellezza incredibile di Ilary Blasi è sotto gli occhi di tutti e ogni lunedì e venerdì il pubblico rimane incantato dai suoi occhi e dal suo splendido sorriso. Per non parlare della sua simpatia travolgente. Ma chi l’avrebbe detto che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi potesse dire al settimanale Nuovo Tv: “Ilary sarebbe perfetta come por*odiva”? Ha aggiunto che la trova molto sexy, bella ed elegante e come suo partner ideale ci vorrebbe il suo avvocato Luca Di Carlo, che tutti vedono in studio vestito con abiti sgargianti e occhiali da sole a specchio; l’opinionista Nicola Savino si diverte un mondo a imitarlo.

Estefania Bernal, Clemente Russo e Alessandro Iannoni: Ilona Staller ne ha per tutti!

E ne ha per tutti, Ilona Staller, che purtroppo non è rimasta tanto in Honduras, ma il tanto che è bastato per farsi un’idea di alcuni concorrenti: sempre nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha parlato di Estefania Bernal dicendo che secondo lei è un po’ falsa e che le moine al modello Roger Balduino non le sembrano poi così spontanee. D’altronde chi è invischiato in una storia d’amore riesce sempre a farsi notare in un reality show (L’Isola ha retto bene contro la fiction di Rai1). Clemente Russo, invece, secondo l’ex naufraga è stato il più sfrontato mentre il più timido Alessandro Iannoni, che si è ritirato ieri dal gioco per motivi universitari.

Grande Fratello Vip 7, il suo appello: “Vorrei partecipare con il mio avvocato”

Ma non solo di Isola si vive, dato che l’ex concorrente non ha intenzione di fermarsi qui con i reality show. Ora arriva il suo appello a partecipare al GF Vip 7: Ilona Staller con il suo avvocato Luca Di Carlo, infatti, sarebbero un’ottima aggiunta a un cast che si sta arricchendo sempre di più. Si parla di Sandra Milo, di Manuela Arcuri e Alvaro Vitali. Chissà se Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire l’occasione di avere una star internazionale come Cicciolina, che sicuramente sarà in grado di mettere un po’ di pepe all’interno delle spesso soporifere dinamiche dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia.