Ascolti, L’isola dei famosi regge contro lo strapotere di Letizia Battaglia

Auditel serata di ieri: ha stravinto la seconda parte di Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa

Ascolti stabili nel prime time di ieri, lunedì 23 maggio 2022, per L’isola dei famosi, in una serata che ha visto schierata su Rai1 la fortissima concorrenza della miniserie su Letizia Battaglia, con protagonista Isabella Ragonese (la prima delle due puntate è andata in onda domenica). A vincere la sfida a colpi di auditel è stata, anche con questa serie tv, Rai1, che ha incollato al teleschermo una media di 3milioni 285mila telespettatori, share del 18.32%. Risultati ancora più alti di quelli della prima puntata dell’altro ieri, quando la miniserie è stata vista da 2milioni 989mila telespettatori con il 17.81% di share. Il reality di Canale5 ieri sera è rimasto invece quasi 1milione di spettatori sotto Rai1, ma ha prevalso leggermente in share, vista la durata notevolmente maggiore.

L’isola dei famosi, ascolti stabili rispetto alle puntate precedenti: i dati auditel di ieri sera

Vediamo ora più nel dettaglio i risultati del programma condotto da Ilary Blasi (che durante la diretta di ieri sera ha messo alle strette i naufraghi), come accennato nel titolo del paragrafo rimasto stabile rispetto alle puntate precedenti: a seguire il reality ambientato in Honduras nella serata di lunedì 23 maggio sono stati esattamente 2milioni 380mila telespettatori con uno share del 18.94%.

Gli ascolti di Made in Sud e degli altri programmi andati in onda nella serata di ieri, 23 maggio

Diamo infine uno sguardo ai dati auditel dei programmi che hanno tenuto banco sulle reti minori, iniziando da Rai2 dove Made in Sud non è andato oltre i risultati degli appuntamenti precedenti, totalizzando una media di 817mila telespettatori con uno share del 5.4%; su Rai3 per Report i telespettatori sono stati 1milione 462mila e lo share del 7.82%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha avuto 800mila telespettatori e il 5.53% di share; per concludere, su Italia1 il film Fast and Furious 7 ha ottenuto 1milione 345mila telespettatori, share del 7.69%, mentre su La7 il documentario su Giovanni Falcone ha avuto una media di 750mila telespettatori, share del 4.12%.