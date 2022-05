Incendio Stromboli, fiction Ambra Angiolini: la Rai si difende dalle accuse

La replica della Rai dopo le polemiche delle ultime ore

La vicenda è degna di una fiction, peccato che però sia la realtà. La nottata appena trascorsa per Stromboli è stata un vero e proprio incubo. Tutto è iniziato quando è scoppiato un incendio sul set della nuova fiction con Ambra Angiolini sul tema, paradosso senza fine, della Protezione Civile. L’incendio ha provocato grandi danni e destato forte preoccupazione negli abitanti della bellissima isoletta siciliana. Subito contro la Rai si sono alzate polemiche non indifferenti. Tuttavia nelle ultime ore l’azienda di Stato ha replicato pubblicamente tirandosi fuori dall’accaduto. Come riportato da Bubinoblog la Rai in una nota ufficiale ha spiegato di non avere alcuna responsabilità nella vicenda. Queste le parole della Rai:

“L’attività non vede impegnati personale e mezzi dell’Azienda. La produzione esecutiva della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società 11 marzo”.

La nuova fiction con Ambra Angiolini nella bufera: aperta un’inchiesta

Quanto accaduto sull’isola va ancora chiarito ma di certo la situazione non passerà inosservata. Infatti, tra i danni dell’incendio di Stromboli, sono andati in fumo diversi ettari della macchia mediterranea patrimonio dell’Unesco. Gli ultimi focolai sono stati spenti stamattina ed erano ad un passo dalle abitazioni. Grande, dunque, è stata la paura dei cittadini dell’isola. Anche il sindaco Marco Giorgianni ha espresso fin da subito preoccupazione per quanto accaduto benché abbia preferito non attaccare nessuno e aspettare il corso delle indagini. Infatti per l’incendio è stata aperta un’inchiesta che dovrà chiarire di chi sono le eventuali responsabilità. Intanto anche i forestali e la Fns Cisl (sindacato dei Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Dirigenza Penitenziaria) hanno preso le distanze dalla vicenda. Come riporta DavideMaggio.it “non era stata comunicata alcuna accensione dei fuochi”.

Ambra Angiolini chiusa nel silenzio: quale sarà la reazione dopo l’incendio di Stromboli?

Mentre vanno avanti le indagini, tra polemiche e malumori, la protagonista della nuova fiction prossimamente in onda su Rai1 non ha ancora commentato l’accaduto. Solo pochi giorni fa sui suoi profili social Ambra mostrava brevi scatti del set, insieme ai colleghi attori Andrea Bosca e Tecla Insolia, e tutto sembrava procedere a gonfie vele. Poi, pare per simulare un fuoco di quelli di cui si occupa la Protezione Civile nella realtà, è accaduto l’irreparabile con il vento di scirocco che ha fatto divampare le fiamme.