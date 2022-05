Isabella Ricci annuncia le nozze, ma Armando è una furia: “Ha sporcato U&D”

Armando Incarnato attacca l’ex dama: “Hai sputato nel piatto che ti ha dato visibilità”

Nella nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi hanno fatto il loro ingresso in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Ad asfaltare la dama dopo che ha annunciato le nozze con il suo compagno, ci ha pensato Armando Incarnato: “Io resto della mia idea, aver trovato l’amore non significa che non avesse voglia di visibilità, che poi abbia trovato l’amore è stata molto fortunata, quando uscita da qui ha sporcato tutto il programma, ha parlato male di tutti, di Gianni, di Gemma, di me. E’ stata fortunata a trovare un uomo come lui”. Lo storico cavaliere ha rincarato la dose:

“Hai detto che il programma è finto, che ci fai qua dentro? Hai sputato nel piatto che ti ha dato visibilità“.

Isabella Ricci pronta per il grande passo. L’opinionista la elogia: “Ho sempre creduto in te”

Nell’appuntamento di Uomini e Donne andato in onda oggi, Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono tornati nella trasmissione per fare un lieto annuncio. Quest’ultimo dopo che la sua amata ha fatto sapere che si sposeranno, ha affermato: “L’idea era partita il 20 di novembre in una cena le avevo chiesto se voleva sposarmi, le ho dato tempo fino a Natale, si è presa un’altra settimana, abbiamo deciso di muoverci e vivere almeno sei mesi all’anno fuori dall’Italia, l’ho portata a Dubai la prima volta. Sembra che sia felice”. L’ex dama invece quando la conduttrice le ha chiesto: “Vi sposate? ha risposto: “Stiamo vivendo un periodo bellissimo, ho trovato una famiglia affettuosa, fatta da lui e i suoi figli, al giorno del matrimonio non penso, non riesco ancora a figurarmelo vestito, ci penserò il giorno che sarà”.

Tina Cipollari non ha perso tempo per elogiare la donna:

“Sei stata molto criticata qua dentro, presa di mira da Gemma, Armando, è proprio una tua rivincita dopo tante cose brutte che si sono dette su di te, ho sempre creduto in te, ti ho sempre sostenuta, a pelle ti ho sentita una persona sincera, sono contenta prchè il mio istinto non sbaglia mai”.

Fabio Mantovani l’ha ammesso a U&D: “Mi sono trovato a essere un po’ in imbarazzo”

L’ex dama ha risposto alle critiche: “A me spiace che in un momento felice quelli che stanno qui intorno non gioiscono con noi, l’obiettivo di questo programma è quello di creare coppie, sono stata tantissimo criticata da molti personaggi”. A difendere la sua amata ci ha pensato Fabio Mantovani, lasciandosi andare a un’ammissione: “Ho vissuto lei, quando sentivo parlare della sponsorizzazione dei vestiti, mi sono trovato a essere un po’ in imbarazzo con lei, quando diceva questo abito l’ho comprato io era vero”. La replica del cavaliere napoletano che di recente ha gelato i fan di Ida Platano è stata: “Ho capito che vuoi difendere la tua futura moglie, però fino a un certo punto”.