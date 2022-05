Isabella Ricci ci va giù pesante con Gemma Galgani: “E’ in tv per visibilità”

Isabella Ricci non risparmia Gemma Galgani: “Cerca un fidanzato da più di dieci anni”

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne c’è stato il ritorno in studio dell’elegante Isabella Ricci insieme a Fabio con il quale è nata una bellissima storia d’amore. In un momento che sarebbe dovuto essere di gioia e di spensieratezza purtroppo alcuni componenti del parterre si sono rivelati dei cafoni senza precedenti e solamente Tina Cipollari è riuscita a congratularsi in maniera sincera con la coppia che presto convolerà a nozze. Per quanto riguarda Gemma Galgani, l’ex dama ci è andata giù pesante in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “E’ in tv per visibilità. Cerca un fidanzato da più di dieci anni. Dovrebbe cambiare ambiente”.

L’ex dama di Uomini e Donne è innamorata persa di Fabio: “Capito subito che era quello giusto”

Purtroppo Isabella Ricci non ingentilisce più il parterre del talk show sentimentale condotto da Maria De Filippi perché ha trovato l’amore: d’altronde è l’obiettivo dello show; trovare la persona giusta e poi starci per il resto della vita. Peccato che molte persone restino in televisione solo per il gusto della visibilità o per il semplice piacere di fare polemiche sterili urlando e mostrando in televisione la propria cafonaggine. L’ex dama ha dichiarato che ha subito capito che Fabio Mantovani era la persona giusta per lei e si è innamorata per le sue grandi qualità. Grazie al loro bagaglio di esperienze hanno capito cosa volevano l’uno dall’altra e da allora sono felicissimi, tanto che presto convoleranno a nozze.

Uomini e Donne, Isabella Ricci annuncia le nozze: come sarà la cerimonia

Ma come sarà la cerimonia di matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani dopo la loro esperienza nel programma di Canale5? Si sposeranno, come racconta lei, nel comune di Pescantina, paese in provincia di Verona dove vive lui. A far festa con loro due ci saranno le rispettive famiglie e gli amici più cari tra cui quattro persone conosciute proprio a Uomini e Donne. Vuole che il loro matrimonio sia romantico, certamente, ma anche molto divertente al fine di essere ricordato negli anni a venire con un sorriso stampato sul volto.