Nicolas Vaporidis choc: “Laura dice che le ho messo le mani addosso”

L’Isola dei Famosi, volano parole grosse in palapa: la confessione choc di Nicolas Vaporidis

Quest’ultima puntata del reality show adventure è senza ombra di dubbio all’insegna delle polemiche. E poco dopo la fine della prima prova della serata Ilary Blasi si è collegata con Alvin per fare due chiacchiere con i naufraghi. In questa occasione è scoppiato un vero e proprio putiferio. Cos’è successo? L’attore romano ha puntato il dito contro Laura Maddaloni, la quale sarebbe arrivata a muovere delle accuse completamente false nei suoi confronti:

“Mi ha detto che le ho messo le mani addosso…Ho tutti i testimoni che possono provare il contrario…Certe cose non le ho mai fatte…Questa è solo ed esclusivamente una calunnia…”

Quest’ultimo ha poi dichiarato di aver ricevuto minacce anche da Clemente Russo.

Clemente Russo non ha peli sulla lingua: “Ecco qual è la verità”

Ilary Blasi ha poi voluto dare la parola al naufrago napoletano de L’Isola dei Famosi, il quale ha detto la sua su tutta questa faccenda, asserendo di non aver mai minacciato nessuno:

“Se minacciare vuol dire fare così con le mani allora mi arrendo…Io gli ho semplicemente detto che dopo in Palapa gli avrei fatto un cu** così davanti a tutti…”

Il naufrago napoletano, che poco prima è stato gelato da Vladimir Luxuria, ha poi continuato a dire di non aver mai e poi mai minacciato nessuno, asserendo semplicemente che Nicolas Vaporidis avrebbe malinterpretato il suo gesto e le sue parole.

Laura Maddaloni ha una crisi di nervi a L’Isola dei Famosi: “Me ne vado”

La tensione si è fatta sempre più alta nel reality show condotto da Ilary Blasi. E proprio la moglie del pugile non ha più retto la tensione crollando emotivamente. Difatti quest’ultima ha iniziato a urlare come un’ossessa di voler abbandonare L’Isola perchè arrivata ormai al limite: “Me ne voglio andare da qua…Ormai si è andati oltre il gioco…Basta!” Ovviamente la conduttrice ha cercato in tutti i modi di calmarla, onde evitare che la situazione degenerasse. I vari naufraghi si sono poi confrontati in un secondo momento in Palapa, non arrivando però ad un chiarimento.