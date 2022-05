Alessandro Iannoni avvertito da Eva Henger: “Nessuna chance con mia figlia”

L’Isola dei Famosi, Eva Henger non ha dubbi sul naufrago: “Non piace a mia figlia”

La popolare ex attrice di film per adulti è stata coinvolta in un bruttissimo incidente stradale in Ungheria venerdì scorso. Per fortuna né lei né il marito Massimiliano Caroletti sono in pericolo di vita, anche se purtroppo se la sono vista brutta. Poco prima di questo tragico episodio ha però rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo proprio per parlare dell’imminente sbarco di sua figlia Mercedesz Henger in Honduras per partecipare per la seconda volta al reality show adventure di Canale 5. In questa occasione il giornalista le ha fatto notare che nel video in cui si è presentata ha detto di aver messo già gli occhi addosso su un naufrago in particolare: “Tu sai chi è?” E la mamma, con estrema schiettezza, ha rivelato di non saperlo, anche se però ha escluso possa essere Alessandro Iannoni:

“Credo non abbia chance con mia figlia, perchè lei non è attratta da ragazzi più piccoli…Lo vedrà come suo fratello Riccardino e lo riempirà di coccole e baci…”

Insomma pare che il figlio di Carmen Di Pietro possa mettersi già l’animo in pace.

Mercedesz Henger è interessata ad Edoardo Tavassi? Parla la madre

Successivamente Eva Henger, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha anche dichiarato di credere che invece il fratello di Guendalina Tavassi possa avere catturato l’attenzione di sua figlia: “Lui potrebbe aver attirato la sua attenzione…” La donna, che è finita al centro delle attenzioni per via del suo drammatico incidente stradale, ha comunque tenuto a chiarire che le sue sono semplicemente supposizioni e che seguendo L’Isola dei Famosi capirà come tutti i telespettatori se è interessata realmente a qualcuno: “In ogni caso, seguendola in Tv, capirò presto se davvero c’è un giovane che le piace…”

Isola, Eva Henger sostiene sua figlia: “Ha fatto bene a ripartecipare”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto alla donna cosa pensa del fatto che sua figlia Mercedesz Henger abbia deciso di partecipare una seconda volta al reality show adventure attualmente condotto da Ilary Blasi (ai tempi alla guida del programma c’era Alessia Marcuzzi). E quest’ultima non ha fatto mistero di appoggiare senza se e senza ma la sua scelta: “Ha fatto benissimo…Credo che abbia tutte le carte in regola per partecipare a questa avventura…”