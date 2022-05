Eva Henger a Pomeriggio 5, prima apparizione dopo l’incidente: come sta

Eva Henger rompe il silenzio da Barbara d’Urso dopo l’incidente: “Sono molto sfortunata”

E’ finita da poco quest’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. E anche in questa occasione la conduttrice è tornata a parlare del grave incidente stradale in cui è stata coinvolta l’ex attrice di film per adulti insieme al marito Massimiliano Caroletti. Oggi finalmente la presentatrice è riuscita a parlare con la donna collegata via skype dall’ospedale in cui è al momento ricoverata. Quest’ultima ha subito rivelato che attualmente è in attesa di essere operata:

“Sono molto sfortunata Barbara…Dovevo operarmi, ma proprio oggi ho perso altro sangue…”

La conduttrice ha però voluto tirarle immediatamente su il morale, asserendo che nella sfortuna è comunque stata fortunata perchè la conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi: “Ricordati che sei ancora viva e che per fortuna tua figlia non era lì con voi…”

Pomeriggio 5, l’ospite scoppia a piangere: “Se mia figlia fosse stata con noi in auto avrebbe rischiato la vita”

Successivamente Eva Henger ha parlato di sua figlia. Ed in questa circostanza è scoppiata a piangere al solo pensiero che avrebbe potuto rischiare la vita se fosse stata in auto con loro:

“Lei voleva venire con noi a prendere il cane…E io non le ho fatto saltare la scuola perchè non aveva preso bei voti in matematica…Per fortuna direi…Se lei fosse stata in auto sarebbe potuta morire…”

La donna, la quale è stata coinvolta in un incidente stradale molto grave, ha poi voluto fare un’importante precisazione. Difatti quest’ultima ha rivelato a Barbara d’Urso di aver parlato proprio in queste ore con il suo avvocato, che ha confermato che l’incidente non è colpa sua: “Io andavo molto piano…Hanno fatto le prime verifiche…Andavo a 52 all’ora…”

Eva Henger disperata dopo l’incidente confessa a Pomeriggio Cinque: “Mi sento in colpa”

Barbara d’Urso ha quindi dichiarato che comunque questa è una notizia molto positiva perchè almeno non si deve sentire in colpa per la morte delle altre due persone coinvolte in questo incidente. Tuttavia quest’ultima, con le lacrime agli occhi, ha invece dichiarato di sentirsi comunque in colpa nonostante tutto:

“Io figurati mi sono sentita in colpa anni fa per un uomo morto d’infarto vicino a me e che non l’ho potuto aiutare…Figurati adesso…”

La conduttrice le ha poi chiesto quali ferite ha riportato. E quest’ultima ha confessato che comunque ha riportato diverse fratture in tutto il suo corpo: “Mi devono mettere dei ferri…Forse ho anche rotto l’osso sacro, la clavicola rotta, il bacino, tre costole e lo sterno…”