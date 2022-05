Isola dei Famosi: Roger in netta ripresa, infortunio per un altro naufrago

Roger Balduino come sta dopo l’incidente: l’ultimo aggiornamento di Alvin

E’ da poco iniziata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza l’inviato ha subito voluto aggiornare i telespettatori sullo stato di salute del naufrago brasiliano, che purtroppo venerdì scorso ha subìto un infortunio dopo aver affrontato una sfida contro Clemente Russo. A tal proposito l’inviato ha subito voluto rassicurare tutti, asserendo schiettamente che il modello di origini brasiliane fortunatamente è in netta ripresa e presto tornerà a Cayo Cochinos al fianco degli altri naufraghi:

“Roger ha subìto una piccola distorsione…Deve stare a riposo qualche giorno, ma vi assicuro che tra poco lo rivedremo qua insieme agli altri…”

Nick Luciani si è infortunato in questi giorni: come sta adesso e cos’è successo

Alvin ha poi rivelato alla conduttrice che purtroppo anche il popolare leader dei Cugini di Campagna si è infortunato in questi giorni ed è stato costretto ad operarsi al piede:

“Ha subìto un piccolo intervento al piede…Purtroppo un corpo estraneo gli si è conficcato dritto nel piede…Ovviamente è stato estratto dal dottore…L’operazione è andata benissimo…”

Comunque il naufrago dell’Isola dei Famosi era lì presente in spiaggia con tanto di stampelle per rassicurare tutti sul suo stato di salute, al contrario di Roger, che venerdì scorso ha avuto un brutto incidente per cui dovrà stare a risposo ancora qualche giorno.

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ironizza su tutti questi infortuni: “E’ un lazzaretto”

Successivamente ha preso la parola la conduttrice del reality show di Canale 5, cogliendo l’occasione per fare una battuta delle sue: “Ormai questo reality è diventato una sorta di lazzaretto…” Alvin ha quindi dichiarato che in parte è vero, ma per fortuna le condizioni di salute di tutti i naufraghi infortunati stanno migliorando a vista d’occhio:

“Più o meno…Hai ragione…Comunque tutto sta andando bene…Sono dei leoni…Tengono tutti duro…”

L’inviato ha poi rivelato a tutti che per fortuna in queste ore è tornata anche Guendalina Tavassi in Palapa dopo aver affrontato giorni in infermeria per un piccolo problema fisico. Quest’ultima ha quindi dapprima salutato tutti, e successivamente ha dichiarato cosa ha avuto: “Ho avuto un piccolo problema dopo una prova…Adesso però sto bene e sono tornata per la loro felicità…”