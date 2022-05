L’Isola dei Famosi anticipazioni: chi sarà eliminata tra Lory Del Santo e Laura?

Laura Maddaloni e Lory Del Santo: chi verrà eliminata stasera? Le anticipazioni

Stasera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E in base alle anticipazioni circolate online sarà davvero una puntata imperdibile per tutti i telespettatori. In nomination ci sono le due naufraghe, che ovviamente non hanno la minima intenzione di abbandonare la Palapa per approdare a Playa Sgamada. Comunque sia in base ai sondaggi online circolati in rete in questi ultimi giorni pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione sia la moglie di Clemente Russo, la quale è finita al centro delle polemiche per aver discusso con diversi concorrenti. Andrà davvero così? Sarà davvero lei l’eliminata?

Isola dei Famosi anticipazioni, puntata stasera 9 maggio: nuovo leader e prova ricompensa

Ovviamente nella puntata di stasera del reality show condotto da Ilary Blasi i concorrenti verranno chiamati ad affrontare due prove davvero complicate. La prima che affronteranno sarà quella della ricompensa: se vinceranno potranno mangiare un cibo molto appetitoso. La seconda prova invece sarà quella che decreterà il leader della settimana. Quest’ultimo avrà sia l’immunità dalla nomination, ma avrà anche il dovere di scegliere uno tra gli altri naufraghi del reality show adventure di Canale 5 da mandare dritto, dritto in nomination. Si ricorda che il leader ancora in carica è Roger Balduino, il quale è finito al centro del gossip per via del triangolo con Estefania Bernal e Beatriz.

L’Isola dei Famosi: nella puntata di stasera ci sarà anche un’eliminazione definitiva

Si ricorda inoltre che stasera ci sarà anche un’eliminazione definitiva. Difatti il pubblico a casa verrà chiamato ad esprimere tramite il televoto chi tra i tre naufraghi attualmente a Playa Sgamada potrà tornare nell’altra Playa, mentre il meno votato dovrà purtroppo prendere il suo sacco e tornarsene in Italia. I tre naufraghi a rischio eliminazione sono Licia Nunez, Estefania Bernal e Clemente Russo. Proprio quest’ultimo pare rischiare maggiormente la fine della sua avventura anzitempo. Difatti molti telespettatori poco hanno gradito alcuni suoi atteggiamenti tenuti in queste ultime settimane in Honduras. Andrà davvero così? Oppure potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena, come è successo settimana scorsa con una Licia vincente su Ilona Staller?