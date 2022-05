L’Isola dei Famosi: arrivano tre nuovi naufraghi in Honduras? L’ultimo rumor

Isola dei Famosi anticipazioni: nuovi tre concorrenti in arrivo? L’indiscrezione

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. E in base alle anticipazioni ne succederanno di ogni tra accesi confronti tra naufraghi e nuove difficili sfide. Ma non è finita qua perchè proprio in queste ultime ore la popolare influencer Deianira Marzano ha rivelato su instagram di essere venuta a sapere che presto arriveranno tre nuovi naufraghi in Honduras: “Nuovi ingressi all’Isola. Tre uomini, prossimamente…” Non è dato invece sapere quando faranno il loro approdo in Honduras. Ci saranno presto novità in merito?

Chi sono i tre nuovi naufraghi del reality show di Ilary Blasi? Gli ultimi rumor

In tanti adesso si staranno chiedendo chi sono questi tre nuovi concorrenti pronti ad approdare in Honduras per partecipare a quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi (QUA le anticipazioni sulla puntata di stasera). A tal proposito purtroppo al momento non si sa niente. Difatti la loro identità è ancora top secret, anche se sono stati molti a dire sui social di credere che animeranno gli ormoni delle fanciulle ancora in gara. Intanto c’è però da segnalare che TvBlog.it, prima dell’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, ha smentito sul social fotografico l’eventuale ingresso di nuovi concorrenti da qui alla finale: “A quanto sappiamo, no…” Che la produzione del reality abbia invece cambiato idea?

Anticipazioni L’Isola dei Famosi, puntata di stasera: che fine hanno fatto i due naufraghi?

C’è inoltre da segnalare che ormai sono giorni che Blind e la verace naufraga Guendalina Tavassi sono in infermeria dopo alcuni problemi di salute non meglio identificati. Con tutta probabilità nella puntata di stasera Ilary Blasi parlerà di tutta questa faccenda e rivelerà se i due naufraghi potranno o meno continuare questa probante avventura. Nella puntata di stasera ci sarà poi un nuovo eliminato, ci saranno tanti confronti tra i naufraghi che hanno discusso animatamente in questi giorni e poi non mancheranno le sfide ricompensa e quella che decreterà il leader. Insomma anche questa nuova puntata di stasera pare davvero avere tutti gli elementi per tenere incollati gli spettatori a casa al teleschermo fino alla fine della diretta fiume su Canale 5.