Anticipazioni Isola dei Famosi: Estefania Bernal messa di fronte ad una scelta

Estefania Bernal dovrà fare una scelta importante stasera: cosa deciderà di fare? Le anticipazioni

Stasera andrà in onda una nuovissima puntata de L’Isola dei Famosi. E in base alle anticipazioni ne succederanno come al solito di tutti i colori. Stasera Ilary Blasi metterà spalle al muro la popolare modella argentina, la quale dovrà fare un’importante scelta, che potrebbe creare malumori all’interno del gruppo. Sempre stasera Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi verranno messi a dura prova, tanto che il loro rapporto d’amicizia potrebbe rischiare di terminare. Cosa dovranno fare? Non è dato saperlo, ma sembra che verranno messi di fronte ad una tentazione bella forte (cibo?).

L’Isola dei Famosi anticipazioni: stasera un concorrente verrà eliminato definitivamente

Sempre in base alle anticipazioni sulla puntata di stasera del reality show condotto da Ilary Blasi uno tra i concorrenti in Playa Sgamadissima verrà eliminato definitivamente e dovrà tornarsene in Italia. Difatti verrà aperto un televoto flash tra Gennaro Auletto, Fabrizia Santamaria e Mercedesz Henger, la quale ha dichiarato di aver perso la testa per Edoardo Tavassi. E il meno votato tra loro dovrà abbandonare il programma. Stasera si saprà anche chi tra Maria Laura De Vitis e Roger Balduino dovrà lasciare la Palapa. Difatti chi perderà questo televoto farà il suo approdo a Playa Sgamadissima. In base ai sondaggi circolati online in questi giorni a rischiare maggiormente è il modello brasiliano, che non ha mai convinto del tutto gli spettatori a casa.

Anticipazioni puntata di stasera dell’Isola: in studio i quattro naufraghi ritirati

Ovviamente nella puntata di stasera del reality show adventure di Canale 5 saranno in studio i quattro naufraghi, che lunedì scorso hanno deciso di ritirarsi: Blind, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Licia Nunez. Non mancheranno poi i confronti tra i naufraghi ancora in gioco, che in questi ultimi giorni hanno discusso furiosamente. Si ricorda che c’è stato dapprima un furioso scontro tra Nicolas Vaporidis e Maria Laura De Vitis e proprio in queste ore una incredibile litigata tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini, reo di aver ferito Pamela Petrarolo. Insomma anche la puntata di stasera del reality pare avere tutti gli elementi giusti per tenere incollati i telespettatori al televisiore fino alla fine.