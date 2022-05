L’Isola, Beatriz affonda Estefania Bernal e Roger Balduino: “Non hanno futuro”

Estefania Bernal e Roger Balduino: il nuovo affondo della ex di lui

La settimana scorsa Beatriz Marino ha vissuto alcuni giorni a Cayo Cochinos insieme agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi. In questa occasione la ragazza ha ovviamente cercato di riconquistare il suo ex fidanzato, senza troppo successo. Difatti quest’ultimo ha dichiarato venerdì scorso di voler continuare a frequentare la naufraga argentina. La ragazza, una volta finita la sua breve avventura nel reality show condotto da Ilary Blasi, ha risposto alle domande dei tanti follower su instagram. E tra questi c’è anche chi le ha voluto domandare se pensa che possa esserci futuro per la neo coppietta. Quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito risposto negativamente, asserendo di credere che i due fidanzatini si separeranno a breve:

“Secondo me non c’è futuro tra di loro perchè Roger non era triste senza di lei…Penso che continuerà il gioco da solo…”

Isola dei Famosi, Beatriz sul naufrago confessa: “Penso che rimarremo amici”

Successivamente un altro follower su instagram ha chiesto alla ragazza se pensa di rivedere Roger Balduino una volta finita questa lunga avventura. E la ragazza, sulla quale sono stati espressi molti dubbi, ha subito risposto affermativamente, asserendo di pensare che possa nascere una bella amicizia tra loro: “Penso di sì…Penso che continueremo ad essere amici…Abbiamo un bel rapporto…” Un altro follower ha invece chiesto alla ragazza se invece è gelosa di Estefania Bernal. La ex del modello brasiliano stavolta ha invece riposto negativamente, non facendo mistero di non essere gelosa né di lei né del loro rapporto: “Io sono venuta qua in Honduras solo per chiarire il mio rapporto con Roger…”

Beatriz Marino rompe il silenzio sulla sua esperienza nel reality show: “E’ dura”

C’è poi chi le ha chiesto di esprimere una sua opinione su questa breve esperienza a L’Isola dei Famosi. E anche in questa occasione la ragazza ha risposto in maniera schietta e decisa, asserendo che è stata sicuramente molto dura, soprattutto per via della presenza dei mosquitos e di insetti vari:

“E’ stata davvero dura…Sono piena di punture…Insetti, animali, poi la tanta fame…Non so come non siano ancora impazziti…”

Con tutta probabilità la ragazza sarà stasera in studio per fare una breve chiacchierata con la conduttrice del reality adventure e per parlare del suo rapporto con Roger.