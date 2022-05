Roger Balduino e Beatriz si sono messi d’accordo? Edoardo Tavassi ne è certo

Edoardo Tavassi ha dubbi sui due naufraghi del reality show: “Ecco la mia teoria”

L’arrivo di Beatriz a Cayo Cochinos ha messo sicuramente in difficoltà il suo ex fidanzato Roger Balduino, il quale non ha nascosto di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti, con buona pace di Estefania Bernal. E ovviamente anche gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno espresso la loro opinione su tutta questa faccenda. Tra loro il fratello di Guendalina Tavassi, parlando a tu per tu proprio con la sorella, non ha fatto mistero di credere che i due potrebbero essersi pure messi d’accordo:

“Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo con la ex. Le dice: ‘Io vado là da single. Faccio la storia con una ragazza. Tu fai quella che le dà fastidio in studio e ti invitano a venire qua’…”

Ed è proprio quello che è successo. Secondo il concorrente lei sarebbe alla ricerca di popolarità e visibilità: “Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?”

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi non ha dubbi sul naufrago brasiliano: “Non ha rispetto di Estefania”

Ha poi preso la parola sua sorella, la quale non ha nascosto di credere che Roger Balduino avrebbe mancato di rispetto ad Estefania in questi giorni avvicinandosi così tanto alla sua ex:

“Non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei?”

La concorrente, che in queste ore ha smascherato Laura Maddaloni, ha poi dichiarato che almeno il modello avrebbe potuto fingere un certo dispiacere di non avere più al suo fianco la modella argentina, che al momento è a Playa Sgamada: “Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere…”

Roger Balduino messo spalle al muro dal naufrago: “Non è interessato ad Estefania”

E’ intervenuto ancora Edoardo Tavassi, che ha fatto presente a sua sorella Guendalina di aver chiesto al modello come si comporterebbe se la modella tornasse nella loro Playa. E il naufrago de L’Isola dei Famosi avrebbe detto che andrebbe con entrambe: “Sono i dati che parlano e che ci dicono che a lui di Estefania non interessa…” Avrà ragione?