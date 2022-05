Isola dei Famosi, Blind torna dopo il malore: come sta e cosa ha avuto

Blind è tornato in gioco dopo il malore e ironizza: “Finalmente potete nominarmi”

Sono stati sicuramente giorni molto complicati questi per il popolare cantante de L’Isola dei Famosi. Difatti quest’ultimo, dopo aver avuto un problema di salute, è stato costretto ad abbandonare momentaneamente Cayo Cochinos per andare in infermeria. Ad annunciarlo è stata lunedì scorso Ilary Blasi in puntata. Da quel momento si sono perse un po’ le tracce del naufrago, almeno fino ad ora. Il giovane è infatti tornato sulla spiaggia più in forma che mai, tanto da fare una battuta ironica nel momento in cui è stato accolto molto calorosamente dagli altri naufraghi: “Finalmente avete chi nominare adesso…”

L’Isola dei Famosi: cosa ha avuto il naufrago e quanti giorni è stato in infermeria

In tanti si staranno chiedendo cosa ha avuto Blind per stare in infermiera tutti questi giorni. Per chi se lo fosse scordato è stata Ilary Blasi a rivelare lunedì scorso in puntata che il giovane ragazzo ha avuto un’infezione alla pelle. Per tale ragione lo staff medico ha deciso di tenerlo sotto osservazione in infermeria, anche per proteggerlo ovviamente dai raggi solari. Il giovane concorrente del reality show, sul cui stato di salute Alvin ha rassicurato tutti lunedì scorso, è stato in infermeria 4 giorni saltando anche la diretta di lunedì scorso. Per fortuna il peggio per lui è passato e proprio in queste ore è tornato a Cayo Cochinos, al contrario di Guendalina Tavassi, la quale pare stia comunque bene.

Blind fa ritorno sulla spiaggia e viene accolto a braccia aperte dai Naufraghi. Roger ed Edoardo prontamente lo aggiornano sulla diretta e sulle novita degli ultimi giorni #Isola 🏝 pic.twitter.com/SS4FTMhNJp — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2022

Blind aggiornato dai due naufraghi su ciò che è successo in questi giorni nel reality: “E’ cambiato tutto”

Subito dopo la calorosa accoglienza Roger Balduino ed Edoardo Tavassi hanno ovviamente aggiornato il giovane naufrago su ciò che è successo in questi giorni all’Isola dei Famosi in sua assenza. Il modello brasiliano ha infatti rivelato chi sono stati i naufraghi a finire in nomination e chi invece è stato costretto ad andare a Playa Sgamada, mentre il fratello di Guendalina gli ha dato altre news, cogliendo ovviamente la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “E’ talmente cambiato tutto che io sono diventato donna…Non vedi?” Il ragazzo si è fatto quindi una risata, limitandosi a dire: “Sono mancato poco, ma è già cambiato tutto…”