Isola, Carmen Di Pietro snobba le tre nuove naufraghe: imbarazzo in Palapa

L’Isola dei Famosi, naufraga non saluta le tre nuove concorrenti: Ilary Blasi senza parole

Hanno da poco fatto il loro ingresso nella Palapa le tre nuove concorrenti, Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis. E le tre ragazze hanno subito dichiarato di essere interessate a conoscere meglio Edoardo Tavassi ed Alessandro Iannoni. Per tale ragione la mamma di quest’ultimo, forse perchè teme che una di loro possa davvero far breccia nel cuore di suo figlio, ha evitato di salutarle facendo calare il gelo in Palapa ed in studio, tanto che la conduttrice ha subito chiesto: “Ma perchè non hai dato loro la mano scusa?” E ovviamente le risate si sono sprecate in studio

Carmen Di Pietro si scaglia contro la nuova naufraga: “Già ci litigo con questa”

Ilary Blasi ha poi chiesto alla naufraga dell’Isola dei Famosi di esprimere una sua opinione sulle tre nuove concorrenti, che sono arrivate appositamente in Honduras per cercare di conquistare suo figlio Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi (non a caso sono state ribattezzate Conquistadores). E la concorrente, che ha in questi giorni ha attaccato Clemente Russo, si è subito scagliata contro Fabrizia Santarelli:

“Ilary…Ti dico subito che già sto litigando con quella là…Ha detto che non le ho dato la mano, ecc…”

La ragazza ha però subito dichiarato di esserci rimasta male perchè provando molta simpatia nei suoi confronti avrebbe voluto stringerle la mano.

Isola, naufraga se la prende con suo figlio Alessandro Iannoni: “Non mi piace questa situazione”

Successivamente il giovane naufrago ha cercato di calmare sua mamma Carmen Di Pietro, la quale però l’ha subito redarguito:

“Mi spiace ma a me questa situazione non piace…E poi vieni a sedere accanto a me…Non stare accanto a loro…”

Alvin ha quindi subito colto la palla al balzo per chiederle il motivo per cui non gradisce questa situazione. E quest’ultima ha borbottato che vorrebbe che suo figlio si sedesse accanto a lei: “Ale per piacere…Non mi far fare brutte figure…Chiudi gli occhi e non guardare nulla..” E’ poi intervenuta Ilary Blasi, che ha cercato di tranquillizzarla: “Calmati perchè tanto il tuo Alessandro resta lì in Palapa…” Insomma pare che per le nuove arrivate la strada sia già in salita.