Clemente Russo nell’occhio del ciclone: l’affondo di Carmen Di Pietro ed Edoardo

L’Isola dei Famosi, il naufrago delude Edoardo Tavassi: l’amaro sfogo

A Cayo Cochinos ormai non c’è un solo giorno in cui non ci siano polemiche. E in queste ultime ore il naufrago più criticato è stato senza ombra di dubbio Clemente Russo, che con il suo modo di fare ha fatto storcere il naso a molti. Tra questi ha espresso le sue perplessità anche il fratello di Guendalina Tavassi, che parlando a tu per tu con Carmen Di Pietro, non ha nascosto di essere davvero deluso da lui perchè inizialmente ha pensato che sarebbe potuto essere un suo grande amico e alleato nel reality show: “Sono molto deluso da lui…”

Carmen Di Pietro affonda Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni: “Non sono sportivi”

La popolare showgirl, dopo aver ascoltato in religioso silenzio lo sfogo di Edoardo Tavassi, ha subito preso la parola per esprimere la sua opinione. Cosa ha detto? La donna ha rivelato di essere dispiaciuta che i due coniugi siano così poco sportiviti, visto che ogni volta che vengono nominati reagiscono molto male: “Sono così poco sportivi…” La donna ha poi dichiarato di credere che entrambi siano anche molto poco ironici. Insomma una cosa è certa: la judoka e il pugile, che lunedì scorso è stato criticato da Vladimir Luxuria, non piacciono a diversi naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Nick Luciani deluso dai due coniugi dell’Isola dei Famosi: “Da loro non me l’aspettavo”

Clemente Russo e Laura Maddaloni sono finiti nel mirino pure del ‘Cugino di campagna’. Difatti quest’ultimo non ha per nulla gradito di essere stato nominato da loro, anche perchè ha fatto notare agli altri naufraghi di non aver mai avuto nessuno screzio. I tre naufraghi riusciranno a chiarirsi nei prossimi giorni? Chissà, intanto l’artista ha anche rivelato di aver poco apprezzato il ritorno a Playa Rinovada di Lory Del Santo, la quale è andata subito in crisi perchè costretta dagli altri a scegliere con quale gruppo schierarsi: