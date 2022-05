Carmen Di Pietro non ha pietà di Maria Laura: “Si è approfittata di mio figlio”

Isola dei Famosi, la giovane naufraga non convince proprio Carmen Di Pietro: il suo attacco

E’ finita anche quest’ultima puntata del daytime del reality show. Ed anche stavolta ne sono successe davvero di tutti i colori. Proprio sul finire della puntata Alessandro Iannoni ha avuto un crollo emotivo ed è stato consolato da Maria Laura De Vitis. Peccato che l’avvicinamento di quest’ultima al ragazzo poco è piaciuto alla mamma, che in confessionale non ha nascosto di continuare a nutrire forti perplessità nei suoi confronti:

“Questa mattina non mi è piaciuta tanto Maria Laura quando si è approfittata di Alessandro perchè l’ha visto giù di morale…”

Maria Laura De Vitis e l’avvertimento della naufraga: “Lascia stare mio figlio”

Successivamente Carmen Di Pietro ha voluto fare una breve chiacchierata con Maria Laura De Vitis. Ed in questa occasione la naufraga de L’Isola dei Famosi ha consigliato alla ragazza di lasciare perdere suo figlio nel momento in cui lo vede così giù di morale:

“Quando lo vedi così…Dammi retta…Lascialo perdere…Lui ha bisogno dei suoi spazi…Ha le sue tempistiche…”

La donna ha poi rivelato alla ragazza, la quale si è chiarita con Guendalina Tavassi nelle scorse ore, che anche a casa suo figlio si comporta allo stesso modo e ha capito di non stargli troppo attorno in quei suoi momenti down perchè ha bisogno di riflettere.

L’Isola, Carmen Di Pietro non ci sta e attacca la ragazza: “E’ molto furba”

Nella puntata del daytime di oggi è poi terminata con la mamma di Alessandro Iannoni in confessionale impegnata ad attaccare senza troppi convenevoli la ragazza, arrivando a definirla molto furba:

“Lei è molto furba…La voglio accanto a me in ogni situazione per farle capire che ci sono e vigilo costantemente…Se reciti me ne accorgerò…”

Maria Laura De Vitis è stata attaccata anche dagli altri concorrenti, tra cui Mercedesz Henger, che anche oggi non ha nascosto di credere sia una grande falsa: “Farebbe meglio a smentire di seguire un copione che si è autoimposta, così Carmen la apprezzerebbe di più…” Tuttavia sono giorni che la ragazza continua a dire di essere sincera e di non aver mai finto con Alessandro. Quale sarà la verità?