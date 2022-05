Isola, Estefania Bernal non perdona Roger Balduino: “Non torno più indietro”

Il naufrago brasiliano attaccato da Estefania Bernal: “Calcolatore, stai giocando”

Roger Balduino, un naufrago forte ma spesso contestato nei giorni scorsi non ha esitato a tradire i componenti del suo gruppo, ma la persona che ha ferito di più è stata Estefania Bernal, che ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Dopo il due di picche, il brasiliano a causa di un infortunio si è allontanato dalla Playa e nonostante ciò hanno continuato a parlare di lui. La modella argentina è rimasta ferma nella sua posizione anche nella nuova puntata, visto che l’ha criticato: “Sei bugiardo, falso, calcolatore, stai giocando, mi avevi detto mille bugie, come faccio a fidarmi”. Poi ha aggiunto: “Mi ha chiesto scusa, che si pente di tutto, non posso tornare indietro, mi sono sentita troppo ferita”.



Vladimir Luxuria punta il dito contro due naufraghi: “Avete finto tutti e due”

Roger Balduino dopo aver avuto un brutto infortunio ha trovato degli equilibri cambiati a L’Isola dei Famosi. La conduttrice questa sera ha chiesto spiegazioni al naufrago sul suo rapporto con Estefania Bernal: “Hai detto che è iniziato un po’ tutto per gioco però poi i sentimenti sono venuti fuori, provi qualcosa per lei?”. La risposta del modello è stata: “Ho detto la verità, l’abbiamo preso come un gioco dall’inizio, ci siamo conosciuti in hotel, ci siamo messi a giocare, l’attrazione fisica c’era, in questo gioco è cresciuto qualcosa in più, me ne sono reso conto quando è arrivata la mia ex, mi sono reso conto che mi mancava davvero”. L’argentina invece non appena Ilary Blasi le ha domandato se non ha più speranze con lei il brasiliano ha risposto: “Zero, sono una persona che quando prende una decisione non torna più indietro, mi hai delusa, la parola sacra è la lealtà, la scelta l’ho fatta, ho apprezzato che mi ha chiesto scusa”. Il 30enne ha ammesso: “Mi sono fidato di lei, un sentimento c’è”, scatenando la reazione di Guendalina: “Non li capisco, ci stanno perc*l*ndo tutti e due”.

A dire la sua ci ha pensato anche Vladimir Luxuria: “Può essere una tattica fingere di avere una relazione, in questo caso ci hai svelato che è stata lei a proporti di costruire questa finta relazione, si balla in due, la finzione l’avete fatta tutti e due“. L’opinionista ha aggiunto: “In questa recita sei entrato nella parte e penso che ci sia ancora qualcosa che provi per lei”.

Gennaro Auletto chiarisce: “Non sono venuto qui per distruggere nessuna relazione”

Poi Roger Balduino non ha nascosto di essere infastidito dalla presenza di Gennaro Auletto, che sullo scontro avuto lui per aver occupato la sua stuoia ha chiarito: “Dal primo istante che sono arrivato ho detto chi c’è qui quindi ho deciso di mettermi lì, non penso di dover chiedere il permesso a nessuno”. Il nuovo naufrago riguardo all’argentina invece ha precisato: “Abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia, sono napoletano e caloroso, non sono venuto qui per distruggere nessuna relazione d’amore“.