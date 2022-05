Isola dei Famosi, Estefania Bernal delusa da Roger Balduino: “Uomo sporco”

Il modello brasiliano criticato dalla naufraga di Playa Sgamada: “Non è stato leale con il gruppo”

Estefania Bernal dopo l’arrivo di Laura Maddaloni su Playa Sgamada, continua a vedere Roger Balduino con occhi diversi. L’argentina nel daytime del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza andato in onda oggi non ha nascosto nuovamente di essere rimasta delusa dal naufrago, affermando:

“Per me la parola e la lealtà sono cose sacre. E’ vero può essere un giocatore, ma sporco come uomo, zero! Mi ha deluso tantissimo. Non è stato leale con il gruppo. Dopo questa vaff****l*”.

Lo sfogo di Roger Balduino: “Sono con il cervello dall’altra parte. E’ più difficile”

Mentre il comportamento di Maria Laura De Vitis continua a non piacere a diversi concorrenti de L’Isola dei Famosi, nel corso del cinquantaduesimo giorno trascorso in Honduras, Roger Balduino non ha nascosto di sentire la mancanza di Estefania Bernal, che si trova a Playa Sgamada. Per iniziare il modello brasiliano non appena ha visto Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger seduti accanto alla stessa maniera della pupa e di Alessandro Iannoni ha affermato: “Vi invidio a voi adesso”, dopodichè riferendosi alla modella argentina ha aggiunto: “Non torna più”. Poi il 30enne ha fatto una richiesta al fratello di Guendalina: “Fai una macumba perchè lei torni”. Subito dopo il leader si è sfogato: “Sono con il cervello dall’altra parte, sento la sua mancanza perchè di solito c’era lei, è più difficile parlare con gli altri”. Intanto la figlia di Eva Henger ha fatto sapere di essersi ricreduta in positivo sul brasiliano: “Mi piace ho cambiato idea su di lui”.

Edoardo Tavassi non si fida dell’ex di Beatriz: “Non si capisce che gioco sta facendo”

Eodardo Tavassi invece ha criticato l’atteggiamento del brasiliano ammettendo di avere dei dubbi: “Non si capisce che gioco sta facendo, quando può colpire colpisce, viene la ex di lui e Estefania scompare dai suoi pensieri, ora gli manca, un po’ di incoerenza da parte sua ci sta, quindi in automatico non ci possiamo fidare totalmente di lui”. A proposito di quest’ultima si è sfogata con Laura Maddaloni, ribadendo di essere delusa dal 30enne da cui Marco Cucolo si è sentito tradito: “Ci sono rimasta male di tutta la situazione, sono inca**ata. Io sono stata sempre sincera, veramente avevo questa voglia di conoscerlo fuori e andare avanti”. La naufraga di Playa Sgamada dopo aver detto che il brasiliano ha ferito la sua ex Beatriz, ha aggiunto: “Io in mezzo. Io ho voluto credere in lui”. La moglie di Clemente Russo ha rassicurato la sua compagna di gioco: “Sia tu e lei siete due donne eccezionali, se c’è uno che ha fatto strategie è lui”.