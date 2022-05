L’Isola dei Famosi, Estefania in crisi per Roger: “Ci sono rimasta male”

Estefania Bernal non se lo spiega: “Roger non ha risposto ai miei segnali”

Lunedì scorso la modella argentina è stata eliminata dalla Palapa e adesso vive a Playa Sgamada insieme a Licia Nunez. Nella puntata del daytime di oggi dell’Isola dei Famosi la giovane ragazza, parlando a tu per tu con Licia, non ha nascosto di esserci rimasta molto male che la sera prima il suo fidanzato (lo sarà ancora?) non ha risposto ai suoi segnali con la torcia:

“Non ha risposto ai miei segnali…Ieri aveva risposto, ma oggi no…Non so cosa sia successo…”

In confessionale la naufraga ha poi rivelato di essere triste per questo fatto: “Mi aspettavo che lui mi rispondesse…”

Isola dei Famosi, la naufraga si sfoga: “Non ho dormito in tranquillità”

Il fatto che Roger Balduino non abbia risposto al suo messaggio in codice con la torcia ha mandato in crisi Estefania Bernal, la quale non sa che purtroppo la situazione è cambiata nell’altra Playa: “Purtroppo non sono riuscita a dormire in tranquillità…” La ragazza si è anche sfogata con Licia Nunez, asserendo di aver iniziato a farsi delle domande sul suo rapporto con il modello brasiliano: “Chissà cosa sta succedendo di là…” L’attrice ha quindi subito domandato a quest’ultima se sia un po’ preoccupata dal fatto che al momento il modello sta vivendo questa esperienza fianco al fianco della sua ex fidanza Beatriz. Ovviamente la modella non ha nascosto di non essere per nulla serena: “Sono curiosa…Ogni giorno che passa sono sempre più in ansia…”

Estefania non si dà per vinta a L’Isola: “Stasera ci riproverò”

La ragazza ha comunque tenuto a precisare di non voler gettare la spugna con Roger, asserendo che riproverà nelle prossime ore a comunicare con la torcia, nella speranza che stavolta risponda. Intanto proprio il ragazzo, su cui Edoardo Tavassi ha espresso molte perplessità, ha dovuto fare una sfida oggi andando a recuperare una bella ricompensa, ma non solo. Difatti ha anche recuperato una collana, che stasera dovrà dare in omaggio a una tra Beatriz e Estefania. E a tal proposito il modello ha già dichiarato di avere le idee chiarissime: “So già a chi dare questa collana…” Chi sarà la fortunata?