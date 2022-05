Isola dei Famosi, notte da incubo per Fabrizia Santarelli: “E’ stato atroce”

L’Isola dei Famosi, la naufraga ha passato una notte terribile: il suo amaro sfogo

Anche oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime del reality show. Cos’è successo? I naufraghi di Playa Sgamadissima hanno passato una notte davvero complicata. E a lamentarsi di più è stata Fabrizia Santarelli, che parlando a tu per tu con Licia Nunez, non ha fatto mistero di aver forse vissuto uno dei momenti più tragici della sua vita: “Io credimi che non ho mai vissuto un momento così brutto nella mia vita…” In confessionale la ragazza ha poi dichiarato che svegliarsi in questa nuova isola (gli sgamadi sono stati costretti a cambiare location lunedì scorso) è stato terrificante: “Svegliarsi in questo posto è stato atroce…”

Fabrizia Santarelli in estrema difficoltà: “Questa è una laguna, non è neppure una spiaggia”

Sempre nella puntata del daytime di oggi dell’Isola dei Famosi la ragazza si è poi lamentata molto con gli altri compagni d’avventura, asserendo che questa più che una spiaggia è una laguna piena di animali non troppo amichevoli: “E’ un posto paludoso, un po’ lugubre…Abitato da scorpioni, serpenti…” Insomma la nuova isola non piace per nulla alla concorrente (QUA per leggere la sua scheda), anche se però ha già voluto chiarire di non avere la minima intenzione di mollare, nonostante le mille avversità. Da lì a poco la ragazza e Blind si sono poi addentrati nella foresta per cercare del cibo.

Isola, la naufraga ritrova le energie perdute: “E’ stata una passeggiata meravigliosa”

Questa passeggiata all’interno della foresta insieme a Blind ha regalato nuovamente il sorriso a Fabrizia Santarelli, la quale ha dichiarato in confessionale di essersi divertita molto e di essere contenta per aver fatto delle piacevoli scoperte:

“Abbiamo fatto questa passeggiata meravigliosa…E’ bellissimo qua dentro…Super fitto…C’è anche un alveare…”

La ragazza, sempre in confessionale, non ha poi nascosto di essersi davvero innamorata di questa foresta, che a tratti l’ha anche trovata magica: “E’ bellissima…Sembrava di essere in una fiaba…” E questa foresta le ha fatto cambiare idea anche sull’isola, dove dovrà vivere almeno fino a venerdì: “Mi sono svegliata su un’isola che mi sembrava nemica, poi tutto è cambiato…”