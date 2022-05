L’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani tuona: “Stavo antipatica a uno degli autori”

Fariba Tehrani si scaglia contro un autore del reality show: l’affondo su instagram

E’ stata una delle naufraghe della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. E a distanza ormai da un anno ha ancora qualche sassolino dalle scarpe da togliersi per il modo in cui è stata trattata. Di cosa si tratta? In pratica la mamma di Giulia Salemi si è molto lamentata che nella scorsa e in questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi un po’ a tutti gli eliminati sarebbe stata data una seconda possibilità, mentre a lei sarebbe stata negata, cogliendo l’occasione per svelare un clamoroso retroscena. Difatti secondo l’ex naufraga sarebbe stata eliminata senza troppi convenevoli perché pare che un autore non nutrisse una particolare simpatia nei suoi confronti:

“Io sono stata l’unica a non aver avuto questa possibilità perchè stavo antipatica a uno dei quattro autori…”

Isola dei Famosi, l’ex naufraga non le manda a dire: “A me non davano da mangiare”

Fariba Tehrani è però un vero e proprio fiume in piena. E sempre su instagram si è anche lamentata del fatto che ai naufraghi di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, la quale ha ricevuto il tapiro d’oro per le sue continue gaffe in diretta, darebbero continuamente cibo, mentre a lei no:

“Scusate un attimo…Ma quest’anno non è L’Isola…E’ un continuo mangia mangia…A me non davano mai da mangiare…”

La mamma di Giulia Salemi non ha poi fatto mistero che la sua esperienza sarebbe stata decisamente più dura sotto ogni punto di vista.

L’Isola, l’ex naufraga lancia una pesante accusa: “Volevano farmi sbroccare”

Fariba Tehrani ha poi concluso questo suo lungo sfogo su instagram facendo una pesante insinuazione. In pratica è convinta che gli autori non le abbiano dato da mangiare per farle perdere la ragione e spingerla a commettere un’azione negativa, così da avere la scusa per squalificarla:

“Solo con me avevano deciso di farmi morire di fame, così avrei sbottato e avrei fatto un’azione negativa per farmi buttare fuori…”

Insomma una cosa è certa: l’ex naufraga ha ancora il dente avvelenato nei confronti degli autori del programma per il modo in cui è stata trattata.