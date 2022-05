Isola dei Famosi: Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti? La clamorosa indiscrezione

L’Isola dei Famosi: non corre buon sangue tra la conduttrice e l’inviato? Il rumor

Ivan Rota ha una sua rubrica sul portale Dagospia in cui svela curiosi retroscena sui vip del momento. E in questa occasione si è concentrato su Ilary Blasi e Alvin. Difatti i due stanno lavorando all’ultima edizione del reality show adventure rispettivamente come conduttrice ed inviato. Il giornalista è venuto a conoscenza che tra i due pare non scorra buon sangue: “Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più…” Tuttavia non è dato sapere il presunto motivo che li avrebbe portati fino a questo punto.

Ilary Blasi e il suo inviato al reality show: le ultime indiscrezioni sul loro rapporto

Successivamente il giornalista Ivan Rota, sempre in questa sua rubrica sul portale di gossip Dagospia, ha anche fatto notare che nella puntata di lunedì scorso dell’Isola dei Famosi i due si sarebbero più volte punzecchiati in diretta. Comunque sia il giornalista ha tenuto a precisare che Mediaset e la produzione del reality show pare si siano già mossi affinché Alvin e la popolare conduttrice, sulla quale il regista Roberto Cenci ha svelato un retroscena, facciano al più presto pace: “Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due…”

Isola, è il reality show dei doppi sensi: parla il giornalista

Sempre il giornalista Ivan Rota sul portale Dagospia.it, dopo aver svelato questo clamoroso retroscena sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin, ha fatto notare ai lettori che questo è il reality dei doppi sensi. Il motivo? L’opinionista Vladimir Luxuria lunedì scorso ha fatto spesso e volentieri battute di un certo tipo sui naufraghi e le loro vicende. Difatti quest’ultima ha storpiato scherzosamente il nome delle conquistadores e poi non sono mancate nemmeno le sue battute su Nicolas Vaporidis, il quale è finito nell’occhio del ciclone perchè vorrebbe pescare sempre lui non dando spazio agli altri concorrenti, che invece vorrebbero tanto mettersi alla prova. Proprio quest’ultimo lunedì scorso ha rimproverato gli altri naufraghi di non essere capaci a pescare perchè farebbero scappare i pesci. E l’opinionista ha quindi fatto una battuta delle sue: “Sapevo che esistono gli spaventapasseri, ma non gli spaventapesci…”