Ilary Blasi com’è davvero: cosa si dice dietro le quinte dell’Isola dei Famosi

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 11, 2022 , in Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, regista svela: “Ecco com’è davvero la conduttrice”

Oggi il regista del reality show adventure di Canale 5, Roberto Cenci, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. Ovviamente l’uomo ha parlato della sua esperienza alla regia del reality, svelando curiosi retroscena. Ad un certo punto la giornalista ha voluto domandargli com’è Ilary Blasi nel dietro le quinte. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha risposto che è così come la si vede in Tv: “E’ come la si vede: porta la sua persona nella conduzione….E’ pane al pane e vino al vino…”

Ilary Blasi a confronto con Alessia Marcuzzi, regista lo confessa: “Sono diverse”

Roberto Cenci, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha poi voluto esprimere una sua opinione sulle due conduttrici che hanno presentato L’Isola dei Famosi su Canale 5. E l’uomo non ha nascosto di credere siano due presentatrici totalmente diverse, ma adattissime a condurre un reality show, come hanno tra l’altro ampiamente dimostrato:

“Alessia è diversa: lo dico perché hanno un background diverso, ma sono entrambe adatte al genere reality…”

Secondo il popolare regista del reality condotto attualmente dalla moglie di Francesco Totti, la quale è stata presa di mira scherzosamente dai due opinionisti in studio, chi solitamente presenta una trasmissione deve sempre portare un pezzo di sè in scena.

Isola due puntate a settimana, regista non ha dubbi: “E’ molto impegnativo”

La giornalista del magazine Novella 2000 ha poi chiesto a Roberto Cenci di esprimere una sua opinione sul doppio appuntamento settimanale del reality show condotto da Ilary Blasi. E il regista non ha certo fatto mistero che è davvero molto faticoso:

“Due impegni settimanali sono impegnativi anche perchè comportano riunioni quotidiane sull’andamento del gioco…”

Tuttavia l’uomo ha poi tenuto a chiarire che fortunatamente il meccanismo è tutto così collaudato e rodato che alla fine non ci sono mai particolari intoppi nelle riunioni redazionali per mettere a punto le puntate serali. Successivamente ha anche rivelato che l’edizione del reality che ricorda con maggiore affetto è senza ombra di dubbio la prima targata Mediaset: “Per me era una cosa nuova…”