Isola dei Famosi, incredibile cosa accade dietro le quinte! “In pochi minuti…”

Cosa succede in Honduras in caso di emergenza: “In pochi minuti interviene il medico”, parla la produzione

Si è conclusa ieri una puntata a dir poco infuocata dell’Isola dei Famosi. Ilona ha perso il televoto, mentre Estefania, prima di partire per Playa Sgamada ha dato il suo bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis. Intanto in Honduras è sbarcata Beatriz, l’ex di Roger, pronta a trascorrere alcuni giorni sull’isola. A rompere il silenzio su cosa accade dietro le quinte del fortunato reality è stata la produzione di Banijay Italia sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Nulla è lasciato al caso nel reality di Canale5, in cui tutto è studiato al minimo dettaglio, per evitare che i naufraghi corrano dei rischi:

“C’è un medico di guardia sull’isola ‘base’ della produzione che, in caso di emergenza, in qualche minuto arriva sul posto”.

In caso di malessere di uno dei naufraghi il pronto intervento arriva perciò in brevissimo tempo e questo accade anche se c’è maltempo. L’isola infatti è sempre raggiungibile anche durante le tempeste e, se le condizioni atmosferiche non dovessero permettere i soccorsi, i “concorrenti vengono portati via prima che ciò avvenga”.



L’isola dei famosi 2022, svelato cosa non possono assolutamente fare i naufraghi

Le regole all’interno del reality sono però molto rigide per i concorrenti che possono avere pochi indumenti e beni di prima necessità e devono attenersi a delle direttive ben precise. La produzione del programma ha infatti svelato che i naufraghi devono rispettare l’ambiente naturale in cui vivono, le specie autoctone vegetali e animali. Inoltre non possono assolutamente introdurre materiale non autorizzato e, sia gli eliminati che i nuovi ingressi, devono mantenere il silenzio su quello che accade fuori dal programma per non condizionare il gioco. I concorrenti del reality possono proporre inoltre tre oggetti personali extra, oltre al kit fornito dalla produzione e agli indumenti, ma solo uno di questi viene concesso.

“Gli autori non intervengono per influenzare la quotidianità”, svela la produzione del programma

Su una cosa la produzione dell’Isola 2022 è stata chiara:

“Gli autori non intervengono per influenzare la quotidianità”.

Si alternano infatti nelle varie spiagge con la troupe e seguono i confessionali per valutare gli eventi più importanti della giornata. I concorrenti inoltre vengono ripresi 24 ore su 24. I cameraman infatti svolgono tre turni di otto ore ciascuno, nulla perciò sfugge alla produzione del programma! Intanto si preannunciano nuovi colpi di scena con l’ingresso di Beatriz, che ha messo alle strette Roger ieri.