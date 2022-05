Isola, Roger messo alle strette dalla sua ex ammette: “Ho ancora un sentimento”

Faccia a faccia tra il naufrago brasiliano e la sua ex in Honduras: lui a cuore aperto

C’è stato il tanto atteso confronto tra Roger Balduino e la sua ex fidanzata Beatriz in Honduras questa sera. Il naufrago brasiliano dopo che la modella originaria di Rio De Janeiro l’ha messo alle strette invitandolo a dire la verità, cioè che prima di partecipare al reality show di Canale 5 le ha dichiarato di amarla ancora nonostante non stessero più insieme, a cuore aperto ha ammesso: “Certo ti amavo, ho ancora un sentimento per te, però non voglio stare insieme a te”.

Beatriz, nota al pubblico per essere la ex di un naufrago de L’Isola dei Famosi è sbarcata in Honduras, ma per iniziare ha avuto un faccia a faccia con la nuova fiamma del modello brasiliano, a cui ha detto: “Sono qua non perchè sono una falsa. Non è vero che mi ha lasciato, mi ha scritto una lettera, mi ha detto ti amo ancora e ti amerò per sempre, continua a dire un sacco di bugie”. L’argentina ha ribadito: “Mi fido dal giorno che l’ho conosciuto, per fortuna sapevo tutto, anche che vi siete visti prima che lui arrivasse qui. Non penso che sta fingendo con me. Non è un attore, mi ha raccontato tutto su di lei”. Dopo che Nicola Savino le ha detto che la modella originaria di Rio De Janeiro trascorrerà un po’ di giorni in Honduras, Estefania ha affermato: “Io sono molto sicura di me stessa”, venendo attaccata da Vladimir Luxuria: “Lei hai detto piacere quando l’hai vista, che falsa!“.

Roger bacchettato dalla sua ex. Ilary Blasi: “Non penso che non ci sia più nulla da fare”

Beatriz ha incontrato il suo ex che di recente ha distrutto dicendogli di non cercarla più, e gli ha detto: “Sono arrabbiata con te, hai detto che mi hai lasciato, l’abbiamo deciso insieme, sei un bugiardo, ti ho conosciuto già vivevo a Milano, sono tornata dopo il Covid a settembre, tu sei venuto da me, mi hai detto ti amo ancora voglio stare con te”. La modella ha continuato a sfogarsi: “Lo sai che non sono una pazza per venire fino a qua, mi hai preso in giro, devi essere uomo e dire io ho detto tutto questo. Non sono una bambina”. Il naufrago ha risposto: “Io ti ho detto non possiamo più stare insieme, è vero ero innamorato di te”. Alla domanda di Ilary Blasi: “Sei innamorato di lei?, il modello invece ha predcisato: “No, però mi piace. Se vuole restare resta tanto non cambia niente per me, è bella come sempre, mai detto che è brutta”. Quando invece Vladimir Luxuria gli ha chiesto delucidazioni: “Hai detto che non sei innamorato di Estefania?”, il 30enne ha chiarito: “Anche questo ho detto, non sono innamorato di lei”. La conduttrice infine ha espresso il suo parere: “Non penso che non ci sia più nulla da fare”.