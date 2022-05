Isola, Laura Maddaloni affonda Nicolas Vaporidis: “È stato il più falso”

Laura Maddaloni non ha pietà del naufrago: il nuovo affondo dopo la sua eliminazione

Venerdì scorso è stata lei la naufraga ad essere costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi dopo aver perso il televoto contro Fabrizia, suo marito Clemente Russo, Estefania Bernal e Licia Nunez. Giusto poco fa ha voluto fare una chiacchierata su instagram con i telespettatori per fare il bilancio sulla sua esperienza nel reality show di Ilary Blasi. Ed in questa circostanza c’è stato un utente che ha voluto chiederle chi tra i naufraghi ancora in gara è il più falso. Quest’ultima ha subito risposto di credere che più o meno un po’ tutti i concorrenti siano stati falsi fino a questo momento, cogliendo la palla al balzo per sferrare una frecciatina nei confronti del suo rivale di sempre, Nicolas Vaporidis:

“E’ stato senza ombra di dubbio lui il più falso di tutti…Lui ha giocato un po’ già falsamente…”

Roger Balduino delude la ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Mi ero affezionata a lui”

Tra gli utenti su instagram c’è poi chi ha chiesto a Laura Maddaloni da quale naufrago è stata delusa di più. E la moglie di Clemente Russo, che ha aperto gli occhi a Estefania Bernal, ha subito fatto il nome del modello brasiliano, asserendo di esserci rimasta male per alcuni suoi atteggiamenti tenuti nei suoi confronti e nei confronti degli altri concorrenti:

“Mi ha deluso di più Roger alla fine…Io vengo delusa dalle persone a cui mi affeziono di più…Tra noi poteva nascere una bella amicizia…”

Un altro utente ha poi domandato all’ex naufraga il motivo per cui non ha vissuto questa esperienza con più leggerezza. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito risposto di aver voluto vivere questa esperienza con estrema intensità: “Volevo vivermela veramente, come sono fatta io…”

L’Isola, l’ex naufraga non ha dubbi: “Ecco cosa mi ha penalizzato”

Successivamente c’è chi ha chiesto a Laura Maddaloni qual è la cosa che più l’ha penalizzata in questa sua esperienza terminata a sorpresa venerdì scorso. La sportiva ha quindi subito risposto di credere che la sua eccessiva schiettezza e trasparenza non abbiano giocato a suo favore:

“Mi ha penalizzato proprio il mio caratterino…Sono stata leale e trasparente e ho detto le cose in faccia…”

Con tutta probabilità stasera l’ex concorrente sarà in studio per seguire le gesta di suo marito.