Laura Maddaloni apre gli occhi ad Estefania: “Roger finge di essere innamorato”

Isola dei Famosi, la naufraga mette in guarda Estefania Bernal: “Attenta al modello brasiliano”

Anche oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime del reality show adventure. E in questa occasione i telespettatori hanno avuto modo di vedere cos’è successo ai naufraghi una volta finita la lunga diretta di ieri sera. Laura Maddaloni, appena ha messo piede sulla Playa Sgamada dopo essere stata eliminata dalla Palapa, ha voluto fare quattro chiacchiere con la modella argentina per metterla in guardia da Roger Balduino:

“Io ho dato a lui il bacio di Giuda…Lui sta giocando sempre…Finge un amore vero solo per andare avanti…”

Una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta la giovane naufraga.

Laura Maddaloni contro Roger Balduino: “Ha tradito le persone a lui vicine”

Successivamente la naufraga de L’Isola dei Famosi, in un confessionale, ha continuato a criticare duramente il modello brasiliano, asserendo senza indugio alcuno di credere fermamente abbia messo in atto dal primo giorno una fine strategia al solo scopo di arrivare fino in fondo:

“Ha fatto una strategia che a me non piace…Qual è questa strategia? Ha tradito le persone a lui vicine solo per arrivare in finale…”

La naufraga, che è stata attaccata da Maria Monsè ieri sera a L’Isola Party, ha poi confessato a Estefania che il modello si è anche permesso di mandare in nomination la fidanzata del suo amico Marco Cucolo, Lory.

Estefania Bernal delusa dal suo fidanzato: “Sono davvero scioccata”

La modella argentina si è poi sfogata amaramente in confessionale. E quest’ultima non ha fatto mistero di essere rimasta sbigottita per quello che ha fatto il suo fidanzato Roger Balduino in sua assenza:

“Sono rimasta scioccata e delusa…Capisco che è un gioco questo, ma arrivare fino a questo punto no…”

La ragazza ha anche dichiarato di avere comunque diverse perplessità sui suoi sentimenti: “Adesso sto pensando…Vuole andare avanti con questa nostra storia per una strategia?” Il ragazzo è poi stato criticato oggi anche da Guendanlina Tavassi e Lory Del Santo a Playa Rinovada. Proprio quest’ultima gli ha addirittura dato dello sleale perchè l’ha messa in nomination. Insomma questi giorni non saranno davvero semplici per il modello brasiliano.