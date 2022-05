Isola dei Famosi, Laura Maddaloni al centro di un attacco: “Ha strafatto”

Maria Monsè, frecciata alla moglie di Clemente Russo: “Mi piacciono le persone che hanno più umiltà”

Maria Monsè, una ex concorrente del GF Vip 6 è stata ospite del format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity e dedicato al reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza. L’attrice ha detto la sua su Laura Maddaloni, e riferendosi al fatto che era al televoto contro Lory Del Santo ha affermato:

“Penso proprio che esca lei perchè nell’ultimo periodo diciamo che ha un po’ strafatto, si è comportata come se fosse un po’ troppo superiore rispetto agli altri, la vedevo sofferente, a me sinceramente piacciono le persone che hanno più dose di umiltà“.

Carmen Di Pietro, una ex gieffina si rivede in lei: “Io sono super protettiva con mia figlia”

Tra gli ospiti di Isola Party c’è stata anche Maria Monsè, che quando Ignazio Moser le ha chiesto: “Possiamo paragonare il tuo percorso del GF Vip a quello di Nicolas Vapooridis?” ha risposto: “Mi piacerebbe essere paragonata a lui perchè significherebbe che ci si sarebbe stata un po’ più di giustizia, invece nel caso mio sono entrata dopo, mi sono trovata a dover essere penalizzata, tutti quanti si erano alleati, l’unica cosa che avevo fatto era quella di dire a Lulù che stava strumentalizzando un attacco di panico, non accettavo che dovesse proteggersi per giustificare quando si ci comporta come non si dovrebbe”. L’attrice inoltre ha fatto sapere che il suo rapporto con sua figlia è simile a quello che Alessandro Iannoni ha con la madre Carmen: “Io sono super protettiva, noi discutiamo spesso, io cerco sempre di controllarla in maniera esagerata, quindi mi rivedo tanto in lei“. L’ex gieffina poi si è espressa sulla moglie di Clemente Russo che di recente è finito nell’occhio del ciclone, spiegando la ragione per cui non le piace: “Quando vedo le persone che sanno tutto loro non è che provi questa particolare simpatia”. Poi l’attrice e opinionista si è espressa su Lory Del Santo: “Ho fatto il GF Vip con lei, siamo andate sempre d’amore e d’accordo, non abbiamo avuto mai un problema, quindi devo dire che ha un bel carattere, faccio il tifo per lei, una persona molto in gamba, sapeva fare tutto, con la testa a mille, non è mai noiosa”.

Rottura Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, parla una ex coinquilina: “Sono troppo diversi”

Durante la chiacchierata, l’ex gieffina ha detto la sua sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Sono stata colei che non coraggio ha detto che non sarebbero potuti andare avanti. In tempi non sospetti io dicevo che non avevo dubbi”. L’attrice è scesa nel dettaglio: “Sono troppo diversi caratterialmente. Lui è stato sempre carinissimo con me, molto rispettoso, lei tutto l’opposto”. L’ex gieffina soprattutto ha criticato le principesse etiope: “Tutte e tre a dire parolacce, cose poco carine, mi sono ritrovata presa all’improvviso da una situazione, impazzite contro di me”.