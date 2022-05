Isola dei Famosi, Lory Del Santo attaccata da Marco Senise: “Una burattinaia”

Lory Del Santo ha deluso un ex naufrago de L’Isola dei Famosi: “Mi ha ferito”

Tra gli ospiti del format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity e dedicato al reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, c’è stato anche Marco Senise. L’ex naufrago non ha nascosto di essere rimasto deluso dall’atteggiamento che Lory Del Santo ha avuto con lui durante la sua permanenza in Honduras, affermando: “Mi ha ferito”.



Marco Senise l’ha scoperto quando è rientrato in Italia: “Facevano buon viso e cattivo gioco”

L’ex naufrago Marco Senise ha preso parte a una nuova puntata di Isola Party, e per iniziare sull’esperienza fatta in Honduras ha dichiarato: “E’ stata molto dura e bella, che mi ha anche delibitato molto, però l’abbiamo passato quel momento brutto”. Poi il noto conduttore ha replicato ai concorrenti che l’hanno criticato arrivando a considerarlo un po’ pigro: “Le persone che mi hanno attaccato sono state quelle che io amo molto, come Edoardo, che poi da che pulpito, lui sdraiato sulla sua stuoia mi diceva che non facevo nulla”. L’ex naufrago ha aggiunto: “Io in realtà effettivamente ero molto delibitato, la prima settimana non ho mangiato nulla, non sono un ragazzino”. Poi il 58enne ha svelato un retroscena su Carmen Di Pietro: “Mi aveva promesso una storia d’amore in cambio di pesca e cocchi vari, non esiste questa cosa qui”. Dopo aver precisato di non aver avuto rapporti negativi con nessun concorrente ha confessato:

“Non avendo parlato male di nessuno tornando a casa ho scoperto che facevano buon viso e cattivo gioco, davanti sempre carini e poi dietro certe mazzate, e una di queste è stata Lory Del Santo”.

Il dispiacere del noto conduttore per Mercedesz Henger: “E’ stata trattata molto male”

Durante la chiacchierata, l’ex naufrago sui giorni trascorsi su Playa Sgamada con la compagna di Marco Cucolo ha affermato: “E’ molto fissata con il fuoco, è successo che io ogni tanto andavo là e cercavo di portare un po’ di legna, a un certo punto mi ha detto me lo fai fare a me, poi torno a casa guardo uno dei suoi confessionali e fa non si è mai occupato del fuoco”. Il conduttore ha continuato a dire la sua sulla showgirl, che ha aperto gli occhi su Nick Luciani: “E’ molto strategica, le piace crearsi delle trame, è un po’ una burattinaia, si avvicina all’orecchio, difficilmente si espone davanti ad altre persone, è stata scoperta da Edoardo, Nicolas, lei non poteva fare altro che negare, da questo punto di vista mi ha dato un po’ fastidio”. L’ex naufrago dopo aver fatto sapere di essere molto amico di Mercedesz Henger, si è espresso sui litigi che la stessa ha avuto con Edoardo e Nicolas per essersi intromessa nel loro rapporto: “E’ stata trattata molto male, mi dispiace perchè è una bravissima ragazza, molto intelligente, sensibile, non meritava questo. Guendalina rovina sempre tutto”.