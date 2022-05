Lory Del Santo apre gli occhi su Nick Luciani: “Anche lui è un giocatore”

Il cantante smascherato dalla compagna di Marco Cucolo: “Ha fatto una scelta strategica”

In questi giorni e dopo la scelta di Roger Balduino di mandare direttamente al televoto il suo fidanzato, Lory Del Santo non ha risparmiato critiche nei confronti del brasiliano. La showgirl del daytime del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza andato in onda oggi ha aperto gli occhi su un altro concorrente, non appena ha avuto il compito di scegliere a chi far mangiare una ricompensa. La compagna di Marco Cucolo ha messo in guardia alcuni suoi compagni di gioco da Nick Luciani affermando:

“E’ una scelta strategica che ci sta, ha capito con chi allearsi per andare avanti, anche lui è un giocatore e lo considererò come tale”.

Roger e Nicolas si aggiudicano una ricompensa: Nick Luciani spiega la sua scelta

Nick Luciani nel daytime de L’Isola dei Famosi che i telespettatori hanno visto oggi si è trovato in difficoltà, poichè dopo aver fatto delle domande a dei concorrenti in cui la sincerità ha giocato un ruolo fondamentale, ha deciso di dividere la ricompensa con Roger Balduino e Nicolas Vaporidis. Il cantante de I Cugini di Campagna dopo essere stato messo alla prova e aver fatto la sua scelta ha spiegato la motivazione, visto che riferendosi al modello brasiliano e all’attore ha sottolineato: “Hanno capito i loro sbagli, per me erano i più sinceri degli altri”.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi non se lo aspettava dal naufrago: “Mi hai deluso”

Intanto Lory Del Santo ha dubitato delle parole pronunciate da Roger Balduino, quando alla domanda se si è sempre comportato in maniera corretta in Honduras ha risposto ammettendo il suo errore: “Sempre correttamente no, come essere umano sbaglio e chiedo scusa”. La showgirl ancora delusa dall’atteggiamento del brasiliano ha affermato: “Ha detto la verità? Secondo me no. Non ha sbagliato, ha voluto sbagliare”.

Edoardo Tavassi dopo aver detto di non aver bisogno di Mercedesz Henger per arrivare in finale, ha contestato la decisione presa dal cantante de I Cugini di Campagna: “Si lamenta giornalmente che Nicolas è falso, premia uno a cui dice che è bugiardo in continuazione, e di Roger che non lo inquadra, non ha senso questa scelta che ha fatto”. Il fratello di Guendalina si è rivolto direttamente al 51enne dicendogli: “Mi hai deluso”. Marco Cucolo invece quando il cantante gli ha domandato se la presenza della sua fidanzata ha condizionato i suoi comportamenti ha dato questa risposta: “Si, su alcune cose si, devo badare a una persona in più”.