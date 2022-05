Raffaello Tonon fa una battuta su Lory Del Santo: Federica Panicucci sbigottita

Mattino 5, ospite fa una battutaccia in diretta sulla naufraga: “Prima faceva saltare i fidanzati a frusta”

Stamattina è andata in onda come di consuetudine una nuova puntata del programma mattutino condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. E proprio sul finire della trasmissione ampio spazio è stato dedicato all’Isola dei Famosi e a ciò che è successo ieri sera. In questa occasione la presentatrice ha anche voluto parlare con i suoi ospiti della gelosia di Lory Del Santo nei confronti del suo Marco Cucolo. E a questo punto ha preso la parola Raffaello Tonon non facendo mistero di essere rimasto davvero spiazzato nel vederla così innamorata, cogliendo la palla al balzo per fare una battuta al fulmicotone:

“E’ cambiatissima…Sarà la vita che l’ha cambiata…E’ l’età che avanza…Negli anni ho visto passare tanti suoi fidanzati…Mai avrebbe agito così…Prima li faceva saltare a frusta…”

Federica Panicucci spiazzata dalla battuta di Raffaello Tonon: “Li faceva saltare a frusta?”

Ovviamente la conduttrice di Mattino Cinque, subito dopo la battutaccia del suo ospite su Lory Del Santo, non ha potuto trattenere le risate. E quest’ultima, visibilmente divertita, si è poi rivolta ad Andrea Franco Alajmo chiedendo se sia vero o meno che la naufraga faceva ‘saltare a frusta i fidanzati’. Quest’ultimo ha dato ragione all’opinionista, asserendo che solo Marco Cucolo è riuscito negli anni a tirare fuori la parte dolce della naufraga de L’Isola dei Famosi, la quale si è lamentata molto di Marco Senise nei giorni scorsi. Ha poi preso la parola Patrizia Groppelli, non facendo mistero di essersi commossa ieri sera nel vedere il ragazzo e la naufraga così uniti: “Lo devo ammettere…”

Patrizia Groppelli sulla coppia dell’Isola dei Famosi: “Pensavo che tra loro non sarebbe mai durata”

L’ospite di Mattino Cinque ha poi continuato ad esprimere la sua opinione su Lory Del Santo e Marco Cucolo. E sulla loro storia d’amore non ha nascosto di non averci mai creduto, ma grazie al reality show si è ricreduta:

“Bellissima storia d’amore a cui io pensavo non durasse…Pensavo sarebbe durata tipo un gatto sulla tangenziale…”

E a pensarla come lei anche tutti gli altri opinionisti presenti.