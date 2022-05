Isola, Lory Del Santo si scaglia contro Nicolas Vaporidis: “Sei polemico!”

Lory Del Santo stufa del naufrago: l’acceso botta e risposta a L’Isola dei Famosi

Che i rapporti tra la popolare naufraga e Nicolas Vaporidis non siano mai stati granchè idilliaci non è certo una novità per nessuno. E anche nell’ultima puntata dell’extra time del reality show andata in onda stanotte su La 5 i telespettatori hanno avuto modo di vedere un nuovo acceso scontro tra loro. Il motivo? In pratica la naufraga ha ricordato più volte che non avrebbe mangiato la sua razione di riso lasciandola volentieri agli altri concorrenti. Peccato che proprio l’attore romano le abbia ricordato che le cose non starebbero affatto così, visto che non ha rinunciato di sua spontanea volontà alla razione di riso, ma è stata la produzione ad aver deciso di togliergliela per punizione per aver infranto il regolamento. Ovviamente la showgirl l’ha subito attaccato, asserendo di credere sia fin troppo polemico: “Non si può dire niente qua? Ti girano? Sei sempre così polemico…Mamma mia…”

Nicolas Vaporidis respinge gli attacchi della naufraga: “Non sei generosa”

Lory Del Santo ha continuato ad attaccare a testa bassa l’attore, che ovviamente ha subito controbattuto senza indugio alcuno:

“Ancora che insisti con questo gesto di generosità…Nessuna generosità…Ti hanno tolto la razione di riso!”

Successivamente la naufraga dell’Isola dei Famosi, che ieri sera ha litigato con Edoardo Tavassi, ha invece chiarito di non aver mai parlato di ‘gesto di generosità’, bensì ha semplicemente ricordato a tutti che avrebbero mangiato di più. Il naufrago non ha nascosto tutta la sua insofferenza nei confronti della concorrente, rea di essere un po’ troppo petulante: “Ci hai ricordato questa cosa tutti i giorni…Hai capito?”

L’Isola dei Famosi, la naufraga non ci sta: “Cercano di mettermi in cattiva luce”

E’ stato poi mostrato il confessionale di Lory Del Santo, la quale ha dichiarato di aver purtroppo notato che molti naufraghi starebbero cercando in tutti i modi di metterla in cattiva luce:

“C’è voglia di mettermi in cattiva luce per motivazioni inesistenti…Cerco sempre di aiutare…E loro vogliono trasformarmi in qualcosa che non sono…”

La naufraga ha comunque voluto avvertire tutti di non avere la minima intenzione di prestare loro il fianco: “Nicholas si è permesso di fare insinuazioni false…Io rispondo!”