Lory Del Santo furiosa con Edoardo Tavassi: “Mi dice solo cattiverie”

L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo va su tutte le furie: il duro attacco al naufrago

Anche in quest’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi le polemiche non sono certo mancate, anzi. E giusto poco fa c’è stato un accesissimo scontro tra la fidanzata di Marco Cucolo ed Edoardo Tavassi, il quale non gliele ha mandate a dire asserendo che spalerebbe alle spalle un po’ di tutti. A quel punto la showgirl ha perso le staffe, non facendo mistero di essere molto delusa dal concorrente perchè passerebbe le giornate solo ed esclusivamente a dire cattiverie sul suo conto:

“Mi dice sempre cose cattive…S’inventa cose sul mio conto…Mi spiace, ma io non parlo mai di nessuno…”

Nicolas Vaporidis nel mirino della naufraga: “Lui ce l’ha con me solo perchè esisto”

Successivamente Lory Del Santo ha puntato il dito anche contro il popolare attore romano, il quaule non ha mai speso parole al miele nei suoi confronti. In questa occasione la showgirl non ha fatto mistero di credere che quest’ultimo ce l’abbia tanto con lei solo per il fatto che esiste perché realmente non avrebbe alcun motivo per nutrite tutto questo risentimento nei suoi confronti: “Mi attacca solo perchè esisto…Io di lui non ho mai parlato male…” Il naufrago dell’Isola dei Famosi, che in queste ultime ore è stato attaccato da Mercedesz Henger, ha però subito controbattuto asserendo senza indugio alcuno che parlerebbe male di tutti: “Parli male sempre di tutti…Qui tutti dicono la stessa cosa, mi dispiace…” La naufraga si è però subito difesa facendo notare al concorrente di non aver mai e poi mai detto niente di male nei suoi confronti, anzi: “Io a te dico sempre cose carine…”

Lory Del Santo sola contro tutti: “C’è una congregazione contro di me”

La naufraga de L’Isola ha poi dichiarato di credere ci sia una congregazione contro di lei capitanata da Nicolas ed Edoardo. L’attore ha però subito rispedito al mittente tali accuse, cogliendo la palla al balzo per mettere in difficoltà la concorrente:

“Mi spiace ma lei davanti alle telecamere è carina con tutti, mentre dietro ne ha sempre dette di tutti i colori…”

E anche Maria Laura De Vitis ha dato ragione al naufrago, non facendo mistero di aver notato la stessa cosa: “Non ho nulla contro di lei ma parla male degli altri…L’ho notato anch’io…” La fidanzata di Marco Cucolo riuscirà a far cambiare idea al gruppo?