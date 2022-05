Isola dei Famosi, “Lory Del Santo non si sposerà mai”, parla il suo ex fidanzato

Lory Del Santo pronta a sposare il suo fidanzato dopo il reality? Parla l’ex

La popolare showgirl è fidanzata ormai da 9 anni con Marco Cucolo. I due al momento sono a L’Isola dei Famosi da quasi due mesi e hanno dimostrato a tutti che il loro amore è vero e sincero, tanto che sono in molti a credere che una volta finita questa esperienza potrebbero decidere di convolare a nozze. Tuttavia a spegnere le speranze ci ha pensato l’ex fidanzato storico di lei, Rocco Pietrantonio, che sull’ultimo numero del settimanale Nuovo ha rivelato senza indugio alcuno di credere che non si sposerà mai e poi mai:

“Ma quale matrimonio…Lory non si sposerà mai! Non lo ha fatto quando era giovane, figuriamoci adesso…”

Marco Cucolo ama la sua fidanzata: ne è sicuro l’ex fidanzato di lei

Successivamente Rocco Pietrantonio, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha anche spezzato una lancia in favore del naufrago dell’Isola dei Famosi. Difatti l’uomo è certo che sia davvero tanto innamorato di Lory Del Santo, la quale non ha fatto mistero di essere delusa da Roger Balduino, visto che non si è fatto il minimo problema a mandarla in nomination: “Non nego che Marco sia molto preso da Lory…” L’uomo ha poi rivelato di credere che con tutta probabilità quest’ultimo ami essere gestito dalla sua compagna, forse perchè potrebbe essere alla ricerca di un rapporto madre e figlio piuttosto che una storia d’amore: “Credo che cerchi più un rapporto tra madre e figlio, che una vera storia d’amore…”

L’Isola, la naufraga e la confessione del suo ex Rocco Pietrantonio: “Al suo fianco duri solo se ti fai gestire”

L’uomo ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale diretto da Riccardo Signoretti facendo semplicemente notare che al fianco di Lory Del Santo si dura solo se si è disposti a farsi gestire: “Lei, anche se apparentemente ti lascia libero, ama tenere le redini della coppia…” Per tale ragione tra lui e la naufraga invece è finita. Difatti quest’ultimo ha raccontato che spesso e volentieri ci si è scontrato in quanto ha sempre voluto esprimere il suo punto di vista.