Isola, Lory Del Santo delusa da Roger Balduino: “E’ una persona sleale”

Marco Cucolo messo in guardia dalla compagna: “Potremmo essere affogati nella notte”

Nella nuova puntata del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, Roger Balduino è diventato nuovamente leader. L’atteggiamento del naufrago brasiliano oltre a non piacere a Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi, è stato criticato anche da Lory Del Santo. Quest’ultima nel daytime che i telespettatori hanno seguito oggi, e mentre si trovava con il compagno Marco Cucolo non ha nascosto di essere rimasta delusa dal 30enne affermando: “E’ una persona molto sleale, non ci si può fidare, tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa vota te”. Intanto la showgirl ha messo in guardia il suo fidanzato dagli altri naufraghi: “Una cosa è certa nel buio non si distinguono gli amici dai nemici. Protremmo essere affogati nella notte dai presunti amici“.



La sorella di Edoardo Tavassi demolisce il brasiliano: “Non conta proprio niente”

Sempre dopo che si è concluso un nuovo appuntamento serale de L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi si è lamentata ancora una volta di Roger Balduino: “Lui non conta proprio niente, leader non mi è mai piaciuto, ha una fame e quindi fa le divisioni a come gli rode di giorno. Come puoi combattere con me? Non puoi!”.

Intanto ieri a finire al televoto sono stati Edoardo, Maria Laura e Lory Del Santo che è stata la più votata del gruppo. I due leader di comune accordo invece hanno fatto il nome di Marco Cucolo. A spiegare la motivazione è stata l’ex gieffina: “E’ difficilissimo perchè abbiamo legato veramente con tutti”, seguita dalle parole del 30enne: “E’ un po’ cambiato con me, è stato più lontano, ho provato a parlare con lui e mi rispondeva poco”. La risposta del compagno della nota showgirl non si è fatta attendere: “Sono cambiato, siamo amici, eravamo nello stesso gruppo, tu voti lei, ti abbiamo fatto diventare noi leader la volta scorsa con i voti, io, lei, Laura e Blind”.

Vladimir Luxuria riprende Roger Balduino e sbotta: “Non ci capisco più niente”

A riprendere ieri sera il modello brasiliano dopo che ha mandato al televoto Marco Cucolo ci ha pensato Vladimir Luxuria, sbottando: “Poco fa l’hai invitato a mangiare insieme a te alla prova ricompensa adesso lo nomini? Io non ci capisco più niente“. La risposta del 30enne che intanto ha deluso Estefania Bernal è stata: “Mangiare è diverso di fare la nomination”. Poi ha detto la sua Lory Del Santo: “Quando un gruppo prende un accordo uno deve attenersi, ha fatto il voltafaccia, non è stato coerente e ha disilluso tutti gli amici del suo gruppo che gli erano stati fedeli”.