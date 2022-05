L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo fa una scorrettezza: naufraghi furibondi

Lory Del Santo addenta un panino vinto grazie al sacrificio del naufrago: scoppia il caos

E’ appena terminata anche questa nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E ovviamente le polemiche non sono affatto mancate. Cos’è successo? In pratica i naufraghi hanno ottenuto la loro ricompensa dopo il sacrificio di Edoardo Tavassi, il quale venerdì scorso ha accettato di tagliarsi i capelli a zero. Purtroppo però i tramezzini arrivati a Cayo Cochinos non sono stati apprezzati dai concorrenti, i quali appena li hanno visti si sono immediatamente rifiutati di mangiarli, tranne una: la popolare fidanzata di Marco Cucolo. Il suo gesto ha fatto scoppiare il caos.

Isola dei Famosi, la naufraga nel mirino di tutti i concorrenti: “Non ha rispettato la decisione di tutti”

Come detto precedentemente, Lory Del Santo, nonostante gli altri naufraghi si fossero rifiutati di mangiare i loro sandwich, ha invece addentato il suo scatenando l’inferno. Difatti tutti le sono andati contro, asserendo che con questo suo gesto non avrebbe rispettato la volontà di tutti gli altri. Ed Edoardo Tavassi si è molto arrabbiato, arrivando a dire che se fosse per lui potrebbe mangiarseli tutti: “Se le mangiasse tutti…Per me non ci sono problemi…Io voglio quello che ho vinto…” Anche Nicolas, che certo non ha mai nutrito simpatie nei confronti della showgirl, ha espresso perplessità:

“Meglio un giorno digiuno che essere complici di una presa per il cu** e accettarla stando in silenzio…”

Marco Maccarini è però intervenuto subito in favore della naufraga, asserendo di credere che bisogna capirla: “Non prendiamocela con lei…Dai…Ha anche un’età…Capiamola…”

L’Isola, la naufraga non ci sta e rispedisce al mittente le accuse: “Non ho fatto niente di male”

Lory Del Santo ha comunque rispedito al mittente tali accuse, asserendo di non aver assolutamente commesso niente di male perchè ha semplicemente dato un piccolo morso al suo panino senza togliere niente a nessuno. La donna, in confessionale, ha anche fatto notare che nel momento in cui il gruppo ha invece deciso di non mangiare i panini ha subito rimesso al posto il suo. C’è poi stato un duro scontro tra lei e i concorrenti, i quali non gliel’hanno perdonata. La naufraga è però rimasta ferma sulle sue posizioni:

“Dov’è che ho sbagliato? Concordo con la decisione di Edoardo…Se vi rode perchè ho mangiato un centimetro quadrato mi spiace per voi…”

Con tutta probabilità anche stasera in puntata si parlerà di tutta questa faccenda.