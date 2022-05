Marco Cucolo torna a Playa Reunida e attacca i naufraghi: “Branco di vipere”

Isola dei Famosi: il naufrago torna in gioco e asfalta gli altri concorrenti

Durante la puntata di stasera Ilary Blasi ha lanciato un televoto sui naufraghi di Playa Sgamada: il più votato torna subito in gioco, mentre quello con meno voti deve tornarsene in Italia. Il concorrente ad essere il più votato dal pubblico a casa è stato Marco Cucolo, il quale ha subito colto la palla al balzo per attaccare duramente tutti gli altri naufraghi, rei di trattare male la sua fidanzata: “Sono un branco di vipere…” Il ragazzo non ha poi nascosto di avercela soprattutto con Roger e Maria Laura, i quali sarebbero i più strateghi in assoluto.

Lory Del Santo felicissima per il ritorno del suo fidanzato: “Adesso ci sono persone più buone”

Successivamente Ilary Blasi si è rivolta alla naufraga per chiedere se è felice che Marco Cucolo sia finalmente tornato a Playa Reunida, visto che in questo modo avrà non solo il fidanzato al fianco, ma anche un prezioso alleato. E la naufraga, la quale poco fa ha litigato con Edoardo Tavassi, ha subito risposto affermativamente:

“Sono felice che abbia vinto il voto…Adesso ci sono più persone buone qua…Mi sento finalmente protetta…”

Ha poi preso la parola Vladimir Luxuria, che ha cercato di mettere subito in difficoltà la showgirl de L’Isola dei Famosi: “Non mi pare che tu sia tanto felice per il suo ritorno…” E quest’ultima l’ha quindi baciato per farle capire di essersi sbagliata.

Maria Laura De Vitis presa di mira da Fabrizia: “E’ una grande attrice”

Ilary Blasi ha poi voluto parlare anche con l’ultima arrivata a Playa Sgamada, la quale ha puntato subito il dito contro la giovane ragazza, che ha cercato in tutti i modi di far cadere ai suoi piedi Alessandro Iannoni:

“Mi spiace, ma lei sta giocando a recitare una parte che non le appartiene…Recita ed è ciò che penso…Anche gli altri ti hanno capito ormai…”

Tuttavia la giovane concorrente dell’Isola ha subito voluto rispedire al mittente tali accuse, limitandosi a dire di non credere possa esprimere un simile giudizio nei suoi confronti, visto che in pratica non la conosce: “Parli solo di me…Non hai contenuti…”