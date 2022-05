Isola, Mercedesz Henger alla ricerca del riscatto: “Non sono riuscita a…”

L’Isola dei Famosi, la naufraga si sfoga con Fabrizia Santarelli: “Voglio il riscatto”

Venerdì scorso Mercedesz Henger ha perso il televoto contro Nicolas Vaporidis ed è stata costretta a lasciare La Palapa e fare il suo approdo a Playa Sgamadissima. Proprio nell’ultima puntata dell’extra time del reality show andata in onda su Mediaset Extra la ragazza si è sfogata con l’altra naufraga, asserendo di voler al più presto riscattarsi e tornare a Playa Reunida:

“Sono venuta qui dicendo che non m’interessava…Sinceramente stando qui ho realizzato che voglio tornare di là…Voglio riscattarmi…”

La giovane figlia di Eva Henger ha poi dichiarato di credere possa essere molto più utile di là: “So fare tante cose…”

Mercedesz Henger non se ne fa una ragione: “Non sono riuscita a fare arrivare il mio messaggio”

Successivamente la giovane naufraga dell’Isola dei Famosi, parlando sempre a tu per tu con Fabrizia Santarelli, ha anche dichiarato di aver preso come una sconfitta personale questo suo approdo a Playa Sgamadissima perchè purtroppo pensa di non essere riuscita a far arrivare il suo messaggio:

“Sembra quasi come sia scappata da una situazione…Credo di non essere riuscita a fare passare il mio messaggio…Voglio tornare là per riscattarmi nel bene o nel male…”

La giovane figlia di Eva Henger, sulla quale Edoardo Tavassi ha ancora molti dubbi, non ha poi fatto mistero di voler tornare al più presto a Playa Reunida perchè ha inoltre ancora molte cose in sospeso da chiarire con diversi naufraghi: “Il vero gioco sta di là…”

Fabrizia Santarelli dà un consiglio alla giovane naufraga: “Non farti guastare questa avventura dagli altri”

La naufraga de L’Isola dei Famosi ha poi preso la parola dando un prezioso consiglio a Mercedesz Henger. Difatti la giovane ex Bonas di Avanti un altro ha rivelato alla figlia di Eva Henger di credere sia assolutamente giusto che voglia un confronto con i concorrenti con cui ha litigato su Playa Reunida, consigliandole però di non pensare troppo a questo aspetto, onde evitare di guastarsi questa avventura: