Mercedesz Henger non convince Edoardo Tavassi: “Ho ancora molti dubbi“

Isola dei Famosi, il naufrago ha molti dubbi su Mercedesz Henger: la confessione

In questi ultimi giorni Edoardo Tavassi e la figlia di Eva Henger hanno discusso molto animatamente. Difatti il naufrago ha puntato il dito contro la ragazza, asserendo di credere sia una falsa perchè avrebbe finto un interesse nei suoi confronti solo per andare avanti il più possibile nel gioco. E le stesse critiche sono state mosse anche da altri naufraghi, tra i quali Guendalina. Stasera Ilary Blasi ha voluto parlare con entrambi. In questa circostanza il concorrente ha dichiarato che proprio in queste ultime ore si sono chiariti, aggiungendo però di nutrire ancora forti dubbi sul suo conto, soprattutto perchè sono in molti a dire che avrebbe un fidanzato a casa ad aspettarla:

“Lei mi è sempre piaciuta, però mi viene il dubbio…Ho un tarlo che devo chiarire fuori…Qua il dubbio mi rimane…”

Luca Daffrè e la naufraga molto vicini? Lei fa subito un chiarimento

Successivamente Ilary Blasi ha anche fatto presente a Mercedesz Henger che in questi giorni sono stati tanti ad aver notato un certo avvicinamento al nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi, il quale ha un grosso cervo tatuato sul petto. La ragazza, che poco prima si è confrontata con Edoardo, ha però tenuto subito a chiarire che tra loro non c’è mai stato niente, ma anzi tutte le volte che si sono trovati a fare due chiacchiere hanno sempre parlato di Edoardo Tavassi:

“Con Luca ho parlato di Edoardo…Mi spiace, ma non mi sono buttata sui nuovi arrivati, come invece è stato detto…”

La ragazza ha poi rivelato di essersi anche chiarita in queste ore con Guendalina Tavassi, la quale però ha dichiarato anche stasera di nutrire ancora dubbi sul suo conto.

L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger deve abbandonare la Palapa: l’ultimo affondo all’attore

Successivamente la conduttrice ha dato lo stop al televoto annunciando che è stata la giovane naufraga a perdere la nomination. Poco prima però di abbandonare la Palapa la conduttrice le ha chiesto di dare il classico bacio di Giuda a uno dei naufraghi (varrà come nomination) prima di fare il suo approdo a Playa Sgamadissima. E la giovane ha subito dato il bacio a Nicolas Vaporidis, cogliendo l’occasione per attaccarlo molto duramente:

“Lui è il vero stratega qui dentro…Lo nasconde bene…Se non fosse per i fratelli Tavassi la gente lo vedrebbe chiaramente…Stratega e un po’ noiosetto…”

L’attore però se non l’è presa più di tanto salutandola con ironia: “L’unica cosa coerente è stato il fatto di avercela con me…Puoi andare…”