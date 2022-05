Nicolas Vaporidis lasciato senza parole da Laura: “È una cosa agghiacciante”

Isola dei Famosi, Laura Maddaloni nell’occhio del ciclone: il nuovo affondo del naufrago

Nella puntata di lunedì scorso pare siano volate minacce tra i naufraghi. E sono finiti nell’occhio del ciclone la judoka e suo marito Clemente Russo. Difatti proprio Nicolas Vaporidis in diretta ha rivelato che la donna lo avrebbe accusato di averle messo le mani addosso. Accuse respinte al mittente dal diretto interessato, il quale è tornato sull’argomento in queste ultime ore. Cosa ha detto? Parlando a tu per tu con altri naufragi ha rivelato di non essere riuscito neppure dormire la notte al solo pensiero di queste accuse infamanti mosse nei suoi confronti:

“Per difendere Clemente si è inventata questa cosa. Non ci ho dormito di notte…Mi ha diffamato pesantemente facendomi passare per uno che picchia le donne. Questa cosa è agghiacciante!”

Nicolas Vaporidis non ci sta: lo sfogo contro la naufraga del reality show

L’attore romano ha poi dichiarato di credere che stavolta Laura Maddaloni l’abbia davvero fatta grossa, aggiungendo di non avere la minima intenzione di perdonarla se non dovessero arrivare stasera le sue scuse:

“Ha fatto una roba ignobile e grave. L’ha combinata grossa questa volta…”

Ed Edoardo Tavassi, lì al suo fianco, non ha potuto far altro che dar ragione all’attore de L’Isola dei Famosi, il quale lunedì scorso ha attaccato Blind dandogli del burattino senza troppi problemi.

L’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni nel mirino del naufrago: “Voleva addirittura chiamare il suo avvocato”

Nicolas Vaporidis ha poi rivelato di essere rimasta davvero senza parole nel momento in cui la naufraga ha anche ‘minacciato’ lunedì scorso in puntata di voler addirittura chiamare il suo avvocato per questa cosa:

“Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato?! Certo, perché le si era chiusa la vena del cervello dopo che il marito mi aveva minacciato di farmi un c**o così…”

Intanto Edoardo ha già dichiarato che se avrà la possibilità stasera la nominerà senza troppi convenevoli perchè una donna che si inventerebbe certe cose cercando di mandarti nei guai non meriterebbe di continuare il gioco. E sicuramente nella puntata di stasera si parlerà di questo e di tanto altro.